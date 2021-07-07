Квоты на временное проживание в России больше не касаются молдаван

Российская Федерация в очередной раз предприняла подчеркнуто дружественный шаг в отношении Молдовы и ее граждан.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Отныне обладатели молдавского паспорта, желающие получить разрешение на временное проживание в России, будут пользоваться значительными послаблениями.

Соответствующие изменения в российское законодательство внесены по инициативе депутата Государственной думы, члена Комитета по делам СНГ Артема Турова.

© Sputnik / Osmatesco Туров Артем

"С первого июля вступили в силу отдельные положения Федерального закона № 274-ФЗ о внесении изменений в Закон о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации и Закон о государственной дактилоскопической регистрации в России.

Согласно нововведениям, в частности, расширен перечень иностранных граждан, имеющих право получить разрешение на временное проживание в России без учета утвержденных правительством нашей страны квот. Теперь в указанный перечень входят и граждане Республики Молдова", – сообщил в интервью Sputnik Молдова Артем Туров.

Таким образом, молдавские граждане смогут получать право на временное проживание в России в более упрощенном порядке, чем это было прежде.

Разрешение на временное проживание (РВП) – это документ, позволяющий иностранцу жить и работать в России в течение трех лет.

Проживание в России с РВП – это за редким исключением первый этап получения гражданства РФ. Находясь в стране как минимум один год на основании этого документа, вы можете получить вид на жительство, а уже затем – российское гражданство.

Отметим, что правительство России ежегодно определяет квоту на выдачу РВП, исходя из заявок регионов, которая ежегодно снижается. Так, в течение 2021 года в РФ будет выдано 39 325 разрешений на временное проживание, из них в Москве – всего 2000.

Соответственно, нынешнее решение российского правительства подчеркнуто дружественный жест в адрес Молдовы и ее граждан.

"Конечно же, в этом решении огромную роль сыграло стремление российского государства к выстраиванию добрососедских, взаимовыгодных отношений в Республикой Молдова. Об этом давно и последовательно заявляют многие представители российской власти.

Для России Молдова была и остается братским народом. У нас одна вера, одна история. Несомненно, выстраивание взаимоотношений с такими близкими партнерами в рамках СНГ для нашей страны всегда в приоритете", – заявил депутат Госдумы.

Туров особо подчеркивает, что Российская Федерация сотрудничает с Молдовой в самых разных сферах, в том числе и гуманитарной, и экономической. Отдельной составляющей этого сотрудничества в последнее время стала проблематика пандемии коронавируса, область, в которой Россия регулярно оказывает Молдове помощь и поддержку.

Напомним, что одновременно с поправками, касающимися квот, в России принят закон об обязательной биометрической регистрации и медосвидетельствовании всех иностранцев, въезжающих в страну более чем на три месяца.

Закон обязывает проходить дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медосвидетельствование всех иностранцев, въезжающих в Россию на срок более 90 календарных дней – все эти процедуры должны быть также пройдены в течение 90 дней со дня въезда в РФ. При этом иностранцы, приезжающие в Россию работать, обязаны зарегистрироваться и пройти медосвидетельствование за 30 дней.

Медицинское освидетельствование должно включать не только тест на наличие опасных инфекционных заболеваний, в том числе на ВИЧ, но и проверку на "наличие или отсутствие факта употребления" наркотических, психотропных и новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Требования о дактилоскопической и фоторегистрации, а также медосвидетельствовании не коснутся детей до 6 лет и граждан Белоруссии, а также дипломатов и их семей на основании принципа взаимности с их странами.

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