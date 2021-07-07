23:52 07 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.39
  • USD18.07
  • RUB0.25
  • RON4.34
  • UAH0.66
Поиск
Илан Шор. Архивное фото

Апелляционная палата Кагула не стала отменять ордер на арест Илана Шора

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
Получить короткую ссылку
77 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/07/07/35405618.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210707/35405639/apellyatsionnaya-palata-kagula-ne-stala-otmenyat-order-na-arest-ilana-shora.html

Апелляционная палата Кагула, рассматривавшая в среду вопрос о снятии ордера на арест с Илана Шора, оставила в силе предыдущее решение.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. В среду в Апелляционной палате Кагула рассматривали вопрос об отмене ордера на арест Илана Шора. По итогу заседания было принято решение, что ордер на арест на имя Шора не будет аннулирован.

Илан Шор
© Sputnik / Miroslav Rotari
Шокирующее заявление Шора о деле по "краже миллиарда"

Сам политик на своей странице в социальной сети выразил возмущение таким решением АП Кагула. По его словам, данное решение не позволяет ему "принять участие в этой предвыборной кампании". А это, уверен Шор, дает "достаточно оснований, чтобы объявить выборы 11 июля недействительными".

Он также сообщил, что адвокаты уже в четверг обжалуют это решение в Высшей судебной палате. 

Шора задержали 22 июня 2016 года в ходе расследования преступлений в банковском секторе. С 24 июня того же года он находился под предварительным арестом. А 5 августа 2016 года Апелляционная палата Кишинева постановила перевести Шора под домашний арест. Затем эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Дело было передано в суд 24 августа 2016 года. 

Первое заседание инстанции состоялось 6 сентября 2016 года, а 21 июня 2017-го был оглашен приговор. Суд столичного сектора Буюканы приговорил Шора к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в пенитенциаре полузакрытого типа. Инстанция тогда же постановила освободить его из-под домашнего ареста и поместить под судебный контроль до вынесения окончательного приговора.

МВД Молдовы: Илан Шор объявлен в международный розыск>>>

В феврале 2018 года Высшая судебная палата передала это дело на рассмотрение в Апелляционную палату Кагула. Заседания неоднократно переносили.

В ходе парламентских выборов, состоявшихся 24 февраля 2019-го, Шора избрали депутатом по одномандатному округу. В июне того же года он покинул страну. Спустя несколько месяцев его лишили депутатского иммунитета. По факту незаконного пересечения Шором границы Молдовы возбуждено уголовное дело, его объявили в международный розыск.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Дело Шора будет вести новый судья – что о нем известно?
Очередная отсрочка: в Кагуле перенесли заседание по делу Шора
ВСП отказала адвокатам Шора в переносе дела в другую инстанцию

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Французская актриса и певица Жюльетт Греко с мужем в Париже.
Фото: ретропоцелуй - как это делали в прошлом
Россия: На Камчатке продолжается поисковая операция на месте крушения Ан-26
Видео: поисковая операция на месте крушения Ан-26 на Камчатке продолжается
Рейтинг расходов политических партий на предвыборную кампанию
Последняя стометровка: расходы партий на избирательную кампанию

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться