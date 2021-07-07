Апелляционная палата Кагула не стала отменять ордер на арест Илана Шора

Апелляционная палата Кагула, рассматривавшая в среду вопрос о снятии ордера на арест с Илана Шора, оставила в силе предыдущее решение.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. В среду в Апелляционной палате Кагула рассматривали вопрос об отмене ордера на арест Илана Шора. По итогу заседания было принято решение, что ордер на арест на имя Шора не будет аннулирован.

Сам политик на своей странице в социальной сети выразил возмущение таким решением АП Кагула. По его словам, данное решение не позволяет ему "принять участие в этой предвыборной кампании". А это, уверен Шор, дает "достаточно оснований, чтобы объявить выборы 11 июля недействительными".

Он также сообщил, что адвокаты уже в четверг обжалуют это решение в Высшей судебной палате.

Шора задержали 22 июня 2016 года в ходе расследования преступлений в банковском секторе. С 24 июня того же года он находился под предварительным арестом. А 5 августа 2016 года Апелляционная палата Кишинева постановила перевести Шора под домашний арест. Затем эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Дело было передано в суд 24 августа 2016 года.

Первое заседание инстанции состоялось 6 сентября 2016 года, а 21 июня 2017-го был оглашен приговор. Суд столичного сектора Буюканы приговорил Шора к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в пенитенциаре полузакрытого типа. Инстанция тогда же постановила освободить его из-под домашнего ареста и поместить под судебный контроль до вынесения окончательного приговора.

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В феврале 2018 года Высшая судебная палата передала это дело на рассмотрение в Апелляционную палату Кагула. Заседания неоднократно переносили.

В ходе парламентских выборов, состоявшихся 24 февраля 2019-го, Шора избрали депутатом по одномандатному округу. В июне того же года он покинул страну. Спустя несколько месяцев его лишили депутатского иммунитета. По факту незаконного пересечения Шором границы Молдовы возбуждено уголовное дело, его объявили в международный розыск.

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