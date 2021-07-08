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Праздничный стол, архивное фото

Внимательней с меню: в жару увеличились случаи пищевого отравления

© CC0 / Pixabay
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210708/35408601/smotrite-chto-edite-v-zharu-vse-bolshe-sluchaev-pischevogo-otravleniya.html

Теплый период года способствует быстрой порче продуктов, что повышает риск отравления. Однако несмотря на то, что лето в этом году более прохладное, количество случаев интоксикации увеличилось втрое.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Все больше и больше граждан сообщают о случаях отравления летом. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество отравлений практически утроилось. Об этом сообщила в радиостудии Sputnik Молдова оператор Единой службы спасения 112 Анна Карпович.

Грибы
© CC0 / Pixabay / Gellinger
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По ее словам, в течение первого месяца лета зафиксировано учащение случаев интоксикации из-за употребления фруктов, грибов и других продуктов.

Как отметила Карпович, особенно много граждан обращались за помощью в последние дни: больше всего запросов из Кишинева, Бричан и Сорок.

"Только 4 июля было зарегистрировано 27 чрезвычайных ситуаций, связанных с пищевым отравлением с симптомами тошноты, рвоты, лихорадки, болей в животе, головной боли, слабости, озноба. Такие интоксикации чаще встречаются в теплый период года, однако число случаев увеличилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го", - добавила Карпович.

Специалист подчеркнула, что летом у людей также наблюдается ряд других проблем со здоровьем, связанных с артериальным давлением, солнечными ожогами и заболеваниями сердца.

Специалист призвала людей звонить в службу 112 только в экстренных случаях, сотрудничать с операторами и честно отвечать на все вопросы.

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Теги:
Молдова, симптомы отравления грибами, отравления

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