Внимательней с меню: в жару увеличились случаи пищевого отравления

Теплый период года способствует быстрой порче продуктов, что повышает риск отравления. Однако несмотря на то, что лето в этом году более прохладное, количество случаев интоксикации увеличилось втрое.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Все больше и больше граждан сообщают о случаях отравления летом. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество отравлений практически утроилось. Об этом сообщила в радиостудии Sputnik Молдова оператор Единой службы спасения 112 Анна Карпович.

По ее словам, в течение первого месяца лета зафиксировано учащение случаев интоксикации из-за употребления фруктов, грибов и других продуктов.

Как отметила Карпович, особенно много граждан обращались за помощью в последние дни: больше всего запросов из Кишинева, Бричан и Сорок.

"Только 4 июля было зарегистрировано 27 чрезвычайных ситуаций, связанных с пищевым отравлением с симптомами тошноты, рвоты, лихорадки, болей в животе, головной боли, слабости, озноба. Такие интоксикации чаще встречаются в теплый период года, однако число случаев увеличилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го", - добавила Карпович.

Специалист подчеркнула, что летом у людей также наблюдается ряд других проблем со здоровьем, связанных с артериальным давлением, солнечными ожогами и заболеваниями сердца.

Специалист призвала людей звонить в службу 112 только в экстренных случаях, сотрудничать с операторами и честно отвечать на все вопросы.

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