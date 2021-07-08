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Удостоверение личности

К выборам в Молдове можно будет получить временное удостоверение личности

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210708/35409666/k-vyboram-moldove-mozhno-budet-poluchit-vremennoe-udostoverenie-lichnosti.html

Упрощенная процедура выдачи удостоверений личности гражданам Молдовы с правом голоса будет доступна перед досрочными парламентскими выборами.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Агентство государственных услуг (АГУ) накануне выборов обеспечит выдачу удостоверений личности для граждан с правом голоса. Также граждане, подавшие заявление на получение документа за два дня до выборов, смогут получить временное удостоверение.

Как уточнили в агентстве, такая упрощенная процедура станет доступна в соответствии с поправками, недавно утвержденными временным правительством 16 июня 2021 года.  

"Начиная с 11 июня этого года АГУ обеспечит изготовление удостоверений личности для граждан Молдовы с правом голоса на основании всех заявлений, поданных в период с 11 июня по 8 июля 2021 года включительно, даже если срок выполнения заказа превышает эту дату, независимо от оплаченного тарифа", - пояснили в агентстве.

Паспорт
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Граждане Молдовы, подавшие заявление о выдаче удостоверения личности в пятницу и субботу перед днем проведения выборов, при обращении в эти дни смогут получить временный документ, который будет выдаваться платно, согласно установленному тарифу.

"Согласно постановлению кабмина, услуга по выдаче временного удостоверения личности предоставляется бесплатно гражданам республики с правом голоса, находящимся на территории Молдовы, если в день голосования у них нет действительного документа", - добавили в АГУ.

В агентстве призвали всех граждан заранее проверить действительность своих документов. Также в АГУ напомнили, что все услуги в территориальных подразделениях агентства предоставляются по предварительной записи на сайте или по телефону 14909.

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Теги:
выборы, Молдова, удостоверение личности, паспорт

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