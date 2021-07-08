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Вакцинация в Конгазе

Жители Молдовы предпочитают вакцинироваться "Спутником V" - опрос

© Sputnik / Maxim Topal
Общество
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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (58)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210708/35409917/Zhiteli-Moldovy-predpochitayut-vaktsinirovatsya-Sputnikom-V---opros.html

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты и Национальное агентство общественного здравоохранения представили результаты исследования мнений населения относительно COVID-19 в Республике Молдова.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Порядка 27% опрошенных в ходе исследования "Поведенческие взгляды на COVID-19 в Республике Молдова" предпочитают прививаться от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Такие данные содержатся в опросе, итоги которого представили в четверг.

Вакцина
© Sputnik / Павел Лисицын
В журнале Nature вышла статья о высокой эффективности "Спутника V"

Исследование проводилось при поддержке Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

Согласно предоставленным данным, около 25% опрошенных граждан страны выбирают вакцину Pfizer, 18% - AstraZeneca, еще 18% - любой препарат, который предоставляет Национальное агентство общественного здравоохранения.

Кроме того, вырос и процент тех, кто намерен привиться: 57% опрошенных согласились бы пройти вакцинацию, по сравнению с 41% в марте 2021 года и 31% в предыдущих исследованиях. Снизился процент тех, кто категорически не намерен вакцинироваться: с 37% до 23%.  

Как отмечают исследователи, низкий уровень принятия вакцины по-прежнему обусловлен опасениями, что препарат может вызвать серьезные побочные эффекты для здоровья - такое мнение выразили 68% респондентов, но этот показатель снизился с 83% в марте 2021 года.

Пятая волна опроса проводилась с 20 мая по 4 июня 2021 года на выборке в 1003 человек из более чем 320 населенных пунктов, за исключением Приднестровья, погрешность составляет 3%.

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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (58)

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Теги:
опрос, Молдова, Спутник V, вакцинация

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