Минздрав: Румыния предоставит Молдове еще одну партию вакцины анти-COVID

Молдова уже получила более 405 тысяч доз прививок AstraZeneca от Румынии. В ближайшее время ожидается прибытие еще одной партии вакцины против коронавируса.

КИШИНЕВ, 8 июл - Sputnik. В ближайшие дни Румыния предоставит Молдове еще одну партию вакцины против коронавируса. Об этом стало известно по итогам встречи госсекретаря Минздрава Молдовы Дениса Чернели и госсекретаря Минздрава Румынии Андрея Бачу.

Как отметили в молдавском Минздраве, стороны обсудили проведение кампании вакцинации населения против коронавируса, а также сотрудничество двух стран в области здравоохранения.

В ходе беседы чиновники обговорили создание электронного сертификата о вакцинации, а также поделились опытом о методах убеждения граждан привиться против COVID-19.

Бачу заверил молдавских коллег, что Румыния поддержит республику в борьбе с пандемией, в частности, предоставлением еще одной партии прививок.

"Чернеля выразил благодарность румынским коллегам и отметил, что дополнительные дозы прививок помогут увеличить процент вакцинированных граждан в Молдове," - говорится в сообщении Минздрава.

До настоящего момента Молдова получила в качестве гуманитарной помощи от Румынии 405 600 доз вакцины AstraZeneca (Vaxzevria).

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