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Вакцина AstraZeneca

Минздрав: Румыния предоставит Молдове еще одну партию вакцины анти-COVID

© Inquam Photos / OCTAV GANEA
Общество
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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (60)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210708/35411979/minzdrav-romynia-predostavit-moldove-esche-odnu-partiyu-vaktsiny-anti-covid.html

Молдова уже получила более 405 тысяч доз прививок AstraZeneca от Румынии. В ближайшее время ожидается прибытие еще одной партии вакцины против коронавируса.

КИШИНЕВ, 8 июл - Sputnik. В ближайшие дни Румыния предоставит Молдове еще одну партию вакцины против коронавируса. Об этом стало известно по итогам встречи госсекретаря Минздрава Молдовы Дениса Чернели и госсекретаря Минздрава Румынии Андрея Бачу.

Как отметили в молдавском Минздраве, стороны обсудили проведение кампании вакцинации населения против коронавируса, а также сотрудничество двух стран в области здравоохранения. 

Вакцинация в Конгазе
© Sputnik / Maxim Topal
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В ходе беседы чиновники обговорили создание электронного сертификата о вакцинации, а также поделились опытом о методах убеждения граждан привиться против COVID-19.

Бачу заверил молдавских коллег, что Румыния поддержит республику в борьбе с пандемией, в частности, предоставлением еще одной партии прививок. 

"Чернеля выразил благодарность румынским коллегам и отметил, что дополнительные дозы прививок помогут увеличить процент вакцинированных граждан в Молдове," - говорится в сообщении Минздрава. 

До настоящего момента Молдова получила в качестве гуманитарной помощи от Румынии 405 600 доз вакцины AstraZeneca (Vaxzevria). 

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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (60)

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Теги:
Молдова, Румыния

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