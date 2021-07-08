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Ученики в классе

Второй этап приема детей в первый класс: что надо знать

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210708/35412997/vtoroy-etap-priema-detey-v-pervyy-klass-chto-nado-znat.html

После проведения первого этапа приема детей в первый класс в учебных заведениях Кишинева осталось порядка 4 тысяч свободных мест.

КИШИНЕВ, 8 июл - Sputnik. Второй этап приема детей в первый класс образовательных учреждений Кишинева пройдет с 14 июля по 30 августа. Об этом объявил на своей странице столичный градоначальник Ион Чебан.

Он уточнил, что для зачисления ребенка в школу родители должны зайти на онлайн-платформу Escoala и подать заявку. За время второго этапа приема планируется заполнить свободные места, оставшиеся после первого этапа, - их 3868.

II этап доступен для:

  • детей, которым предстоит быть зачисленными в первый класс по профилю в другие школьные округа на вакантные места;
  • детей из соответствующего школьного округа, которые к началу учебного года достигнут семи лет и еще не зачислены в школу;
  • детей, которым предстоит быть зачисленными в учреждения других школьных округов, в зависимости от имеющихся мест.

Как отметил Чебан, учебные заведения с профильными классами будут организовывать проверку способностей по согласованию с местными специализированными органами в области образования.

Школа.
© Pixabay / taken
Документы для приема в первый класс: что надо знать родителям в Кишиневе

"Окончательный список детей, поступивших в первый класс, будет отображаться на сайте каждого учебного заведения до 30 августа", - добавил столичный примар. 

По официальным данным, прием детей в первый класс осуществлялся в 141 государственном и частном образовательном учреждении муниципия (122 государственных и 19 частных).

По окончании первого этапа зачисления в первый класс в государственные учебные заведения Кишинева было принято 5240 детей. На 2021-2022 учебный год ожидается запись 9108 детей.

На текущий год примэрия Кишинева выделила 130 миллионов леев на ремонт и подготовку учебных заведений к новому учебному году.

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Теги:
Кишинев, первый класс

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