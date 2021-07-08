Второй этап приема детей в первый класс: что надо знать

КИШИНЕВ, 8 июл - Sputnik. Второй этап приема детей в первый класс образовательных учреждений Кишинева пройдет с 14 июля по 30 августа. Об этом объявил на своей странице столичный градоначальник Ион Чебан.
Он уточнил, что для зачисления ребенка в школу родители должны зайти на онлайн-платформу Escoala и подать заявку. За время второго этапа приема планируется заполнить свободные места, оставшиеся после первого этапа, - их 3868.
II этап доступен для:
- детей, которым предстоит быть зачисленными в первый класс по профилю в другие школьные округа на вакантные места;
- детей из соответствующего школьного округа, которые к началу учебного года достигнут семи лет и еще не зачислены в школу;
- детей, которым предстоит быть зачисленными в учреждения других школьных округов, в зависимости от имеющихся мест.
Как отметил Чебан, учебные заведения с профильными классами будут организовывать проверку способностей по согласованию с местными специализированными органами в области образования.
"Окончательный список детей, поступивших в первый класс, будет отображаться на сайте каждого учебного заведения до 30 августа", - добавил столичный примар.
По официальным данным, прием детей в первый класс осуществлялся в 141 государственном и частном образовательном учреждении муниципия (122 государственных и 19 частных).
По окончании первого этапа зачисления в первый класс в государственные учебные заведения Кишинева было принято 5240 детей. На 2021-2022 учебный год ожидается запись 9108 детей.
На текущий год примэрия Кишинева выделила 130 миллионов леев на ремонт и подготовку учебных заведений к новому учебному году.
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