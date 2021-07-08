Три четверти врачей из Гагаузии прошли вакцинацию от коронавируса

От коронавирусной инфекции в Гагаузской автономии с начала пандемии скончались уже 13 медработников.

КОМРАТ, 8 июл - Sputnik, Максим Топал. Из бюджета Гагаузии семьям врачей из Чадыр-Лунги, скончавшихся от последствий перенесенной коронавирусной инфекции нового типа, в четверг было выделено 150 тысяч леев. Деньги получат сын медицинского ассистента родильного отделения районной больницы Елены Руссу и супруг акушера-гинеколога Антонины Манастырлы.

По словам начальника Главного управления здравоохранения Гагаузии Светланы Дулевой, семьи умерших от COVID-19 медработников, в которых есть несовершеннолетние дети, получают по 100 тысяч леев. Если малолетних детей нет – 50 тысяч леев. Деньги будут выделены из резервного фонда Исполнительного комитета (правительства) Гагаузии.

Процедуру вакцинации в Гагаузии прошли 75 процентов от общего количества работников сферы медицины.

"Лучше всего вакцинированы [медработники] Чадыр-Лунгского и Комратского районов, хуже – Вулканештского. Есть рост уровня вакцинации среди населения из групп риска – с семи процентов показатели поднялись до 11. Есть сдвиг по вакцинации работников школ, лицеев, колледжей. Их уже 44 процента вакцинированных. При этом нет никакого сдвига по вакцинации работников дошкольных учреждений – уже две недели держится уровень вакцинации в пределах 20 процентов", - отметила Светлана Дулева.

В настоящее время в Гагаузии осталась для вакцинации населения только вакцина AstraZeneca и в небольших количествах Sinopharm. В конце июля - начале августа ожидается поступление в Гагаузию сыворотки Pfizer/BioNTech, а по Sinovac и Sinopharm "никаких прогнозов нет".

"Какие-то прогнозы делаются в отношении "Спутник V", но это только в плане ожидания", - добавила Светлана Дулева.

По данным на утро 8 июля, первую дозу вакцины от коронавируса в Гагаузии получили восемь тысяч 870 человек (6,8 процента населения региона). Вторую дозу получили пять тысяч 682 человека (4,3 процента жителей автономии).

Башкан Гагаузии Ирина Влах призвала жителей автономии активнее участвовать в процессе вакцинации, поскольку это единственный шанс избежать закрытия этой осенью бюджетных и небюджетных учреждений, а также краха экономики.

"Сейчас очень важно не допустить роста заболеваемости. Единственным выходом для возвращения к нормальной жизни является вакцинация", - подчеркнула Ирина Влах.

Вакцинация населения от коронавируса началась в Молдове 2 марта 2021 года. Населению был доступен только один тип вакцины – AstraZeneca, против которой одними из первых в стране выступили медработники из Гагаузии. Тогда врачи призвали Минздрав обеспечить все население правом выбора вакцины и закупить сыворотку от разных производителей.

Однако эти призывы были неверно истолкованы в Кишиневе, в результате чего медработников из Гагаузии обвинили в нежелании вакцинироваться как таковом.

Жители автономии также с опаской относятся к сыворотке AstraZeneca, предпочитая вакцинироваться препаратами "Спутник V", Pfizer/BioNTech, Sinovac и Sinopharm.

До настоящего времени в Гагаузии заболело коронавирусом семь тысяч 34 человека и наблюдается медленный рост заболеваемости. С начала пандемии в Гагаузии от последствий коронавируса умерло 13 медицинских работников.

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