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Акция AUR в Варнице

Новые провокации в Варнице: мнение российской стороны

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210708/35417078/novye-provokatsii-v-varnitse-mnenie-rossiyskoy-storony.html

Российская делегация в ОКК призвала партнеров воздержаться от действий, подрывающих репутацию Объединенной контрольной комиссии.

ТИРАСПОЛЬ, 8 июл – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Российская делегация в ОКК в рамках выполнения Российской Федерацией роли гаранта Приднестровского урегулирования сделала обращение к партнерам. В период проведения внеочередных парламентских выборов в Молдове она призвала конфликтующие стороны проявить максимальную сдержанность и открытость взаимодействия, в том числе правоохранительных органов, в целях обеспечения стабильности в Зоне безопасности.

Акция AUR в Варнице
© Sputnik / Mihai Caraus
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В заявлении российская сторона рекомендует использовать в основном объеме все имеющиеся в распоряжении ОКК формы проведения заседаний. Это касается экстренных заседаний, а также сил и средств, включая механизм военных наблюдений, для выполнения возложенных на ОКК задач.

В обращении также прозвучала просьба воздерживаться от любых действий, которые могут подорвать репутацию ОКК как единого и неделимого организма, призванного обеспечить мирную жизнь на обоих берегах Днестра.

В четверг унионисты партии AUR организовали очередную провокацию в Зоне безопасности.

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