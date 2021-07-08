Примэрия Кишинева объявила конкурс на восстановление двух центральных парков

Два парка в историческом центре Кишинева будут благоустроены: примэрия объявила международный конкурс на проведение этих работ.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. В четверг в Кишиневе состоялся запуск международных конкурсов на обустройство территорий у Кафедрального собора и в общественном саду "Штефан чел Маре". Об этом объявил столичный градоначальник Ион Чебан.

"Мы подготовили все необходимое для запуска международных конкурсов. Помимо этого было разработано техзадание. Конкурсы пройдут в два этапа, а в рабочую группу войдут эксперты и специалисты в области архитектуры, истории, дендрологии и ландшафтной архитектуры", – уточнил Чебан.

Он подчеркнул, что до конкурсов, проведение которых займет некоторое время, муниципальные власти осуществят текущий ремонт аллей в сквере у Кафедрального собора, потому что они полностью разрушены и люди ходят по поврежденным тротуарам.

Городская администрация выберет "самый красивый концепт для сохранения в оптимальных условиях территорий, представляющих собой уникальный биотоп в городской среде Кишинева, для создания их социальной и функциональной привлекательности".

Как рассказал градоначальник, примэрия является бенефициаром конкурса, а издательство DAS – организатором, который помогает в этом процессе.

Деньги на ремонт, пояснил Чебан, будут выделены из бюджета муниципия, кроме того, будут и внешние источники финансирования.

По его словам, столичной администрации давно известно плачевное состояние этих двух парков, очень важных для города и его жителей.

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"До сих пор мы не могли взяться за их восстановление, потому что они очень важны для всех нас в историческом плане, и к работам нужен уникальный подход. Эти два парка – памятники архитектуры, которые охраняются государством, и любое вмешательство в конфигурацию или структуру этих парков должно быть очень хорошо продумано и согласовано со всеми соответствующими структурами", – пояснил примар.

Как отметил Чебан, по этому вопросу он обращался за помощью к специалистам, но до нынешнего времени некоторые процессы стопорились.

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