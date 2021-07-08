Досрочные выборы в парламент Молдовы: каких сюрпризов ждать

Показали ли политические игроки все, что у них есть в арсенале, или еще припасены заготовки, которые планируется использовать в последний момент, читайте в материале Sputnik.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Досрочные парламентские выборы состоятся в Молдове 11 июля. У электоральных конкурентов осталось совсем немного времени на агитацию, ведь накануне голосования в республике будет объявлен день тишины. За несколько дней до выборов политические игроки могут попытаться нанести друг другу последние удары под дых. Стоит ли ждать подобные сюрпризы, и каким может оказаться будущий парламент, в комментарии Sputnik Молдова рассказал политический аналитик Корнелиу Чуря.

"Всегда должны быть такие козыри, которые сбрасывают обычно в четверг или в пятницу, чтобы не было возможности конкурентам ответить, так как они уже практически входят в день тишины и возможности на реплику нет. Но опять же – использование этих аргументов должно быть очень осторожным и должно вытекать из того, насколько хороша или плоха ситуация того, кто использует подобные козыри", – сказал собеседник.

По его словам, такие аргументы и козыри должны быть у главных, по крайней мере, политических игроков.

"Потому что все политики или политические партии не без греха, и все друг о друге все практически знают, есть компроматы. Думаю, что это все припасено на четверг и пятницу. Но использовать или нет – это сложный вопрос", – отметил Чуря.

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Эксперт обратил внимание на то, что иногда использование подобных заготовок против того или иного оппонента может вернуться бумерангом или привести к более сильному ответному удару со стороны противника.

"Поэтому, да, думаю, компромат есть, возможность нанесения какого-то удара под дых учитывается, но не обязательно будет использоваться", – добавил аналитик.

Кто может пройти в новый парламент Молдовы?

Основные фавориты нынешней электоральной гонки – пропрезидентская партия "Действие и солидарность" (PAS) и Блок коммунистов и социалистов. Такие данные приводят все социологические опросы, которые проводились накануне выборов.

"Тем не менее совсем не предрешено, что остальные партии не попадут в парламент. Многие опросы дают проходной балл Партии "Шор", хотя совсем незначительный – шесть с чем-то процентов", – сказал Чуря.

Как считает аналитик, блок "Ренато Усатый" – это четвертый из возможных реальных кандидатов на попадание в парламент. В некоторых опросах порядка пяти процентов набирает "Платформа DA" Андрея Нэстасе. "Это означает, что у них есть реальные шансы на то, чтобы попасть в парламент. Есть несколько партий, которые оспаривают опросы, и они очень активны. Это PACE, Гражданский конгресс, Демократическая партия и AUR. Поэтому есть еще ряд претендентов на то, чтобы попасть в эту заветную четверку. Потому что мне кажется, что в парламент пройдут четыре партии – две известны, а еще две под вопросом", – отметил эксперт.

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Как считает эксперт в области права, адвокат Павел Мидриган, политика – это искусство компромисса.

По его словам, политические игроки настолько не контролируют свои высказывания, что подсознательно сжигают мосты, чего делать нельзя.

"Даже если ты с чем-то не согласен, все равно надо найти компромисс. Вот это и есть политика. Политика – это искусство компромисса… как будет на этот раз – очень сложно прогнозировать. Тут 50/50, что скорее им не удастся договориться, и мы, возможно, подойдем к другим внеочередным выборам, что будет очень печальным и разрушительным для Молдовы", – сказал Мидриган.

Эксперт подчеркнул, что прогнозы делать сложно, потому что неизвестно, кто еще пройдет в парламент. "Поживем – увидим", – добавил он.

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Кто борется за депутатское кресло?

Всего Центральная избирательная комиссия республики зарегистрировала 20 политических партий, два электоральных блока и одного независимого кандидата.

На 101 депутатское кресло в парламенте страны претендует 1791 человек, из которых 956 мужчин и 835 женщин. Это значит, что за один депутатский мандат борются порядка 17 человек.

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Что провоцировало досрочные выборы?

Парламентские выборы состоялись в Молдове в феврале 2019 года. К досрочным в 2021-м республику привел политический кризис, который обострился после отставки Иона Кику с поста премьера в конце декабря прошлого года.

Споры о формировании нового правительства длились несколько месяцев. Депутаты парламентского большинства, которое сформировали социалисты вместе с группой "За Молдову", предлагали своего кандидата, а президент не соглашалась и настаивала на досрочных выборах. В противоборство вмешался Конституционный суд, который констатировал обстоятельства для роспуска парламента. В конце апреля президент Молдовы подписала указ о роспуске высшего законодательного органа и назначила дату досрочных парламентских выборов – 11 июля.

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