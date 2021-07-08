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Автопробег За сильную Гагаузию, за единую Молдову

Участники автопробега развернули у здания правительства Знамя Победы

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210708/35417904/uchastniki-avtoprobega-razvernuli-u-zdaniya-pravitelstva-znamya-pobedy.html

В столице финишировал автопробег "За сильную Гагаузию! За единую Молдову", проведенный активистами общественных организаций Гагаузии.

КИШИНЕВ, 8 июл — Sputnik. Участники автопробега Комрат-Кишинев развернули у здания правительства в столице Молдовы Знамя Победы.

Автопробег под названием "За сильную Гагаузию! За единую Молдову", по словам организаторов, носит патриотический характер. На митинге после завершения акции ее участники призвали к единству многонационального народа Молдовы, выступили в поддержку молдавской государственности, суверенитета, территориальной целостности и духовно-нравственных основ страны.

"Знамя Победы — это символ нашей истории, нашего права помнить наших предков, которые отдали жизнь за Победу, и этого у нас не отнять", — сказал корреспонденту Sputnik Молдова один из организаторов акции, глава движения "Народный антикризисный штаб" (НАШ) Виктор Петров.

В автопробеге приняли участие 154 автомобиля из многих населенных пунктов Гагаузии. "Желающих было намного больше. Мы просто не стали больше набирать автомашин, чтобы не затруднять движение транспорта на республиканских дорогах и в Кишиневе", — отметил Петров.

По его словам, участникам марша удалось показать единство гагаузского народа и желание жить в составе единой Молдовы. "Мы хотим жить в многонациональной Молдове, в мире и добрососедстве, как братья. Нам нечего делить", — подчеркнул глава НАШ.

Петров осудил провокационные действия унионистов, которые были отмечены в последние дни.

"Радикальные силы устраивают поездки по всей стране, включая Гагаузию, призывают к преступлению, к ликвидации  нашего государства и присоединению Молдовы к другой стране — нас это возмутило. Этих людей нужно привлекать к ответственности", — заявил он.

Акция была проведена по инициативе волонтерского движения "Народный антикризисный штаб" и при поддержке общественной платформы "Народный Союз".

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Теги:
Знамя Победы, Гагаузия, автопробег

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