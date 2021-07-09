Эксперт: есть ли риск роста числа случаев COVID-19 после выборов

В конце этой недели в Молдове пройдут досрочные парламентские выборы. Какие меры предпримут власти для борьбы с распространением COVID-19?

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. Молдавский Минздрав в сотрудничестве со специалистами Коммуникационной группы по вакцинации против COVID-19 разработал план мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции во время выборов. Об этом рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова координатор Национальной программы иммунизации Нинель Ревенко.

© Sputnik / Osmatesco Нинель Ревенко

"Прежде всего, мы ежедневно ведем обсуждения с представителями Центральной избирательной комиссии (ЦИК). В день выборов будут обеспечены все условия для соблюдения мер защиты: ношение маски в помещении, дезинфекция рук, измерение температуры на входе, соблюдение социальной дистанции", – уточнила Ревенко.

Кроме того, на избирательных участках будут размещены информационные табло о вакцинации против COVID-19, а избирателям будет предложено сделать прививку после того, как они воспользуются своим правом голоса.

"Девиз этих выборов – "Вакцинируйся после голосования!". Вблизи избирательных участков будут открыты центры иммунизации, где граждане смогут сделать прививку любым доступным в республике препаратом. Любая вакцина безопасна и защитит от штаммов, распространившихся во всем мире", – уточнила собеседница Sputnik.

Отвечая на вопрос о риске роста числа новых случаев коронавируса после выборов, Ревенко отметила, что кроме голосования в стране еще ослабили многие ограничения, что повлекло за собой проведение множества разных социально-культурных мероприятия, поэтому быстрое распространение инфекции среди населения неизбежно.

По мнению Ревенко, нужно каждый день проявлять ответственность на всех людных мероприятий: "риск роста новых случаев заболеваний есть и достаточной большой, пока есть невакцинированные граждане".

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