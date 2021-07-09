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Сбор урожая

Фермеры не могут закупить нужное количество топлива: под угрозой сбор урожая

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210709/35427596/novaya-metodika-rascheta-tsen-na-toplivo-meshaet-fermeram-pod-ugrozoy-sbor-urozhaya-.html

Врио министра сельского хозяйства сообщил, что молдавские фермеры снова оказались в сложной ситуации и вновь грозят протестами, если власти не вмешаются.

КИШИНЕВ, 9 июл - Sputnik. После утверждения новой методологии определения цен на топливо фермеры Молдовы не могут обеспечить себе необходимое количество дизельного топлива по оптовым ценам. Таким образом, кампания по первому этапу сбора урожая под угрозой. Такое заявление сделал в пятницу на брифинге врио министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу.

АЗС
© AFP 2021 / RONALDO SCHEMIDT
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По его словам, после внедрения новой методологии определения цена на нефтепродукты в 2021 году появились первые ситуации, когда фермеры не смогли закупать оптом большое количество топлива, а вынуждены закупаться по ценам автозаправочных станций. 

"При текущих ценах и спросе на дизельное топливо на единицу площади конкурентоспособность отечественной продукции снижается по сравнению с региональным рынком. Более того, в таких ситуациях, когда необходимо оперативное вмешательство фермеров, учитывая интенсивность выпавших осадков, количество и качество продуктов, обеспечивающих продовольственную безопасность страны, может быть поставлено под угрозу", - подчеркнул Пержу.

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Как уточнил Пержу, урожай уже взошел на территории порядка 418 тысяч гектаров, для сбора этих объемов требуется порядка 30 миллионов литров топлива: на один гектар в зависимости от работ может уйти примерно 64-80 литров дизеля.  

"Министерство призывает к вмешательству компетентные органы в установление методологии расчета и применения цен на нефтепродукты, чтобы не ставить под угрозу и не препятствовать первому этапу сбора зерновых", - добавил Пержу. 

Министр уточнил, что сельхозпроизводители угрожают протестом и обещают перекрыть национальные дороги, если проблема не будет решена.

Новая методология

Напомним, что с четверга, 1 июля, НАРЭ начало контролировать рынок нефтепродуктов в соответствии с новой методикой расчетов цен. Максимальные цены устанавливаются на основе котировок Platts за 14 дней до импорта.

Новая методология расчета и применения цен на нефтепродукты была утверждена 14 июля. Таким образом, они устанавливаются каждым экономическим агентом и не могут превышать максимальные цены, определенные методологией.

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Теги:
Молдова, фермеры, протесты

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