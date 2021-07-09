Глава миссии наблюдателей от СНГ: будем фиксировать нарушения, которые увидим

На досрочных парламентских выборах в Молдове 11 июля наблюдатели от СНГ впервые будут вести широкий мониторинг голосования в диаспоре.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Представители миссии будут вести мониторинг на 34 участках, в том числе: в Бельгии, Болгарии, Великобритании, Греции, Италии, Испании, Нидерландах, Португалии, Румынии, Франции, Германии, Чехии, Израиле, Китае, Турции, Японии и Канаде.

Миссию наблюдателей от СНГ на выборах в Молдове возглавит Дмитрий Кобицкий>>>

Отметим, что это обстоятельство приветствуют некоторые кандидаты в депутаты парламента, ранее выражавшие определенные сомнения относительно результатов голосования молдавской диаспоры на минувших выборах президента Молдовы.

В пятницу, девятого июля, представители миссии наблюдателей от СНГ, включая ее главу Дмитрия Кобицкого, встретились с руководством молдавской Генеральной прокуратуры.

В канун досрочных парламентских выборов в Молдове Кобицкий и его коллеги рассказали служителям Фемиды о принципах функционирования миссии, а также проинформировали о порядке работы наблюдателей от СНГ на ближайшие дни.

Подобную встречу миссия наблюдателей от Содружества в преддверии голосования уже провела с временно исполняющим обязанности премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокоем, а в субботу также пообщается с руководством Центральной избирательной комиссии РМ.

Как заявил в интервью Sputnik Молдова глава миссии Дмитрий Кобицкий, "наблюдатели традиционно следят за ходом голосования на участках, которые разные страны открывают за рубежом, в государствах СНГ. А на минувших киргизских выборах мы смогли организовать наблюдение, например, уже на участках в Китае, Германии".

Кобицкий утверждает, что в этом году подобную практику продолжат и расширят нынешние досрочные парламентские выборы в Молдове, а затем – в Российской Федерации и Узбекистане.

При этом, по опыту главы миссии наблюдателей от СНГ, выборы в Молдове в целом более или менее следуют в русле электоральных процессов во всем пространстве Содружества.

"Разумеется, в каждой стране есть своя специфика подготовки и проведения выборов. Но в общем, если мы говорим о Молдове, в предыдущие годы избирательный процесс в республике соответствовал общепринятым демократическим нормам и законодательству страны.

Другое дело, что такие вопросы, как ведение агитации, "техническая" организация выборов – это все-таки компетенция правоохранительных органов, ЦИКа, прокуратуры.

Задача же наблюдателей – фиксировать те нарушения, которые они видят воочию и уже на их основании делать те или иные выводы", – сказал Кобицкий.

По словам главы миссии, сегодня отличия электоральных кампаний на пространстве СНГ – по большей части лишь в техническом оснащении избирательных участков, подходе в идентификации избирателей и в свете пандемии коронавируса в том, как соблюдаются меры эпидемической безопасности.

Кроме того, как утверждает Дмитрий Кобицкий, официальные власти Молдовы ныне предельно открыты к миссии наблюдателей.

"Вы знаете, сказать, что молдавские власти идут с нами на контакт – не сказать ничего. Они, если можно так выразиться, открывают перед нами душу. Мы получаем самый полный расклад по всем интересующим нас вопросам, получаем все запрошенную информацию.

Уже четко определены люди, которые будут взаимодействовать с миссией на всем протяжении голосования. За нами также закреплены люди, которые будут снабжать миссию оперативной информацией.

Словом, взаимодействие организовано на самом высоком уровне", – отметил Кобицкий.

Напомним, в составе миссии аккредитованы 130 наблюдателей — представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Наблюдатели от СНГ работают на выборах в Молдове по приглашению председателя Центральной избирательной комиссии Республики Молдова Дорина Чимила.

В воскресенье, 11 июля, в Молдове проходят досрочные парламентские выборы, на них зарегистрированы 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат. В общей сложности на 101 депутатское кресло в парламенте страны претендует 1791 человек.

В гонке участвуют следующие политические игроки, указанные согласно порядковому номеру в избирательном бюллетене: партия "Европу строим дома" (PACE); партия коллективного действия — Гражданский конгресс; Блок "Ренато Усатый"; Партия "Шор"; партия "Действие и солидарность"; Блок коммунистов и социалистов; Движение профессионалов "Speranţa — Надежда"; Демократическая партия Молдовы; партия "Платформа "Достоинство и правда"; Партия национального единства; партия "Демократия дома" (Democrația Acasă); партия "Мы" (NOI); Партия развития и консолидации Молдовы; партия "Альянс за объединение румын" (AUR); Экологическая партия зеленых; Партия закона и справедливости; партия "Сила народа"; Партия регионов Молдовы; партия "Патриоты Молдовы"; "Партия Перемен"; партия "Новый исторический выбор"; Партия трудящихся; Вячеслав Валько (независимый кандидат).

Согласно Кодексу о выборах, минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов.

Выборы могут быть признаны несостоявшимися, если в них примут участие менее одной трети лиц, включенных в списки избирателей.

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