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Выходные в Кишиневе: куда сходить всей семьей

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
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На этих выходных кишиневцы смогут отлично провести время вместе с семьей. Два масштабных мероприятия пройдут на пешеходной улице и в парке "Алунелул".

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. В эти выходные в Кишиневе ожидаются два крупных фестиваля. Вход на оба мероприятия будет бесплатным. 

Фестиваль молодых мастеров

Главное управление образования, молодежи и спорта Муниципального совета Кишинева сообщает, 10 июля в 14.00 в парке "Алунелул" пройдет  "Фестиваль молодых мастеров". 

Как рассказал примар Кишинева Ион Чебан, более 40 молодых людей и народных мастеров представят свои работы в недавно отреставрированном парке "Алунелул".

"Цель фестиваля – продвижение национальных ценностей и мастерства среди молодежи и предоставление им возможности показать свои работы", – пояснил Чебан. 

По этому случаю в парке будет оборудовано несколько зон, где желающие смогут попробовать свои силы в различных традиционных ремеслах:

Кроме того, на фестивале для детей будет организована специальная зона, в которой у них будет возможность принять участие в различных мероприятиях и играх.

На мероприятии будет звучать музыка, выступят различные артисты. Вечером желающие смогут послушать концерт живой музыки и с ди-джей-сет.

Гастрономический фестиваль 

Начиная с пятницы, и на протяжении всех выходных в Кишиневе на пешеходной улице (Е. Дога) проходит гастрономический фестиваль Street Food & Wine.

Как уточнил столичный градоначальник, этим событием городские власти стремятся поддержать местных экономических агентов и производителей.

"Мероприятие будет насчитывать более 30 участников, которые в течение трех дней предложат посетителям Street Food & Wine новые блюда на любой вкус", – пояснил Чебан. 

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На протяжении трех дней на пешеходной улице любой житель и гость столицы сможет насладиться шедеврами молдавской, гагаузской, мексиканской, израильской, греческой, итальянской и других кухонь.

Кроме того, в этом году вкусные блюда здесь найдут даже те, кто ведет веганский образ жизни.

Гастрономическое разнообразие будут сопровождать самые ценные местные вина и хорошая музыка. Посетителей ждут многочисленные конкурсы, сюрпризы и хорошее настроение.

Помимо этого, в течение трех дней на пешеходной улице будет стоять мобильный пункт вакцинации – хорошо оборудованный автобус со специалистами, готовыми помочь защититься от вируса.

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Теги:
Кишинев, выходные

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