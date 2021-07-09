Молдова получит 150 000 доз вакцины против COVID-19 через платформу COVAX

По заявлению посла США в Молдове Дерека Хогана, вакцина Johnson&Johnson, которая поступит в страну, предоставлена в дар Соединенными Штатами.

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. В понедельник, 12 июля, в Молдову поступят 150 000 доз вакцины Johnson & Johnson, которая предоставляется стране через платформу COVAX. Об этом в пятницу сообщили в Минздраве РМ.

В министерстве уточнили, что в общей сложности страна должна получить 500 000 доз этой вакцины, партия, которая поступит в понедельник, станет первым траншем.

Также в пятницу посол США в Молдове Дерек Хоган на своей странице в социальной сети сообщил, что вакцина Johnson & Johnson, которая поступит в понедельник, предоставлена в дар Молдове Соединенными Штатами.

Вакцина против COVID-19 Johnson & Johnson производится американской фармацевтической компанией. По словам производителя, вакцина использует платформу вакцин AdVac – технологию, которая также использовалась для разработки препарата против Эболы и одобрена Европейской комиссией.

Вакцина вводится внутримышечно в однократной дозе и рекомендуется людям в возрасте не менее 18 лет, уточнили в Минздраве Молдовы.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.

С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.

Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

COVAX – международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым финансируемые государства.

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