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Лаборатория

Есть ли штаммы "дельта" и "дельта-плюс" в Молдове: ответ специалиста

© Sputnik / Evgeniy Epanchintsev
Общество
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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (74)
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Sputnik Молдова
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В некоторых странах ухудшается эпидемиологическая ситуация в связи с появлением новых штаммов коронавируса. Молдавские власти отслеживают, появились ли новые штаммы в нашей стране: было выслано несколько проб на проверку за рубеж.

КИШИНЕВ, 10 июл - Sputnik. В июне молдавские власти отправили в иностранную лабораторию несколько проб анализов на коронавирус, чтобы выяснить, появились ли в нашей стране новые штаммы инфекции. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала координатор Национальной программы иммунизации Нинель Ревенко.

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По ее словам, к счастью, в этих анализах не выявили наличия новых мутаций "дельта" и "дельта-плюс", а лишь классический "альфа". 

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Однако, как уточнила Ревенко, в начале июля власти отослали в зарубежные лаборатории еще несколько проб и ждут новых результатов.

"Фактически мы не должны ждать результатов этих образцов, потому что независимо от того, какой окажется итог, меры предосторожности должны быть одинаково высокими. Наша обязанность – носить маски в помещении, дезинфицировать руки и соблюдать физическое расстояние", – сказала Ревенко.

Более того, специалист призвала население пройти вакцинацию, чтобы быстрее избавиться от COVID-19, и подчеркнула, что все прививки, одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам, включенные в список Всемирной организации здравоохранения, также эффективны и против штамма "дельта".

Следует отметить, что в регионе уже есть случаи заражения мутацией "дельта" или так называемым индийским штаммом.

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С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.

Медицинский работник проверяет температуру. Архивное фото
© AFP 2021 / Punit Paranjpe
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С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.

Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (74)

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Теги:
Штаммы, коронавирус

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