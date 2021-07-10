Второй этап записи в первый класс: что нужно знать родителям

Сколько детей пойдут в первый класс в этом году и сколько осталось свободных мест в учебных заведениях страны, рассказала вице-примар Кишинева.

КИШИНЕВ, 10 июл - Sputnik. На учебный 2021-2022 год ожидается запись в первый класс 9108 детей: их распределят в 340 классов 141 учебного заведения столицы. Такую информацию представила в радиостудии Sputnik Молдова вице-примар и начальник Управления образования кишиневской примэрии Анжела Кутасевич.

По ее словам, с 14 июля по 30 августа стартует второй этап приема заявок.

"Согласно методике записи детей в первый класс существуют два этапа зачисления. На первом все дети, достигшие семилетнего возраста до начала учебного года, должны зарегистрироваться без конкурсных испытаний. На втором этапе на свободные места могут претендовать дети, которым не будет 7 лет на момент 1 сентября, но они достигнут этого возраста до 31 декабря, а также другие дети из соседних районов", – рассказала Кутасевич.

По словам замглавы столичной администрации, 11 образовательных учреждений завершили набор детей уже на первом этапе. Таким образом, уже зачислены в школы 5240 детей.

Следует отметить, что их регистрация осуществляется только онлайн. Лишь в августе в день собеседования родители предоставят весь необходимый пакет документов в оригинале. Подать заявку на запись ребенка в учебное заведение можно на портале Escoala.

Точное количество детей, которые впервые переступят порог школы, станет известно после подачи всех заявок.

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