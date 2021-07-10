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Женщины убирают пшеницу традиционным способом

Фото: что происходит с полями пшеницы после проливных дождей

© Sputnik / Egor Eremov
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210710/35433391/foto-chto-proiskhodit-s-polyami-pshenitsy-posle-prolivnykh-dozhdey.html

Многие фермеры в Молдове надеялись, что дожди этой весной и летом позволят им вырастить и собрать хороший урожай, чтобы они могли восполнить потери от прошлогодней засухи.

КИШИНЕВ, 10 июл - Sputnik. Из-за обильных дождей весной и в июне посевы рапса, пшеницы, овса и ячменя быстро выросли. Растения пшеницы поднялись на высоту более 1,5 метра. Однако проливные дожди и сильные ветры буквально уложили эти культуры на полях. Поскольку растения очень высокие, они уже не способны вернуться в вертикальное положение.

Теперь урожай очень трудно собирать, но даже когда это удастся сделать, фермеры могут понести убытки.

Ploile torențiale și vânturile puternice au pătulit lanurile de cereale din sud-estul Republicii Moldova
© Sputnik / Sergiu Praporscic
Поля пшеницы.

Другая опасность – новые дожди, которые прогнозируют на ближайшие дни. Если осадки будут вновь такими же обильными, как и до этого, появляется риск, что колосья, растянутые по земле, начнут гнить и плесневеть.

Ploile torențiale și vânturile puternice au pătulit lanurile de cereale din sud-estul Republicii Moldova
© Sputnik / Sergiu Praporscic
Поля пшеницы.

Особенно неприятная картина – на юго-востоке страны, в Каушанском, Штефан-Водском и Новоаненском районах.

Ploile torențiale și vânturile puternice au pătulit lanurile de cereale din sud-estul Republicii Moldova
© Sputnik / Sergiu Praporscic
Поля пшеницы.

Эти видео были сняты 9 июля на полях коммуны Баймаклия Каушанского района. Их владельцы в отчаянии: смогут ли они собрать урожай с нескольких десятков гектаров полей?

Ploile torențiale și vânturile puternice au pătulit lanurile de cereale din sud-estul Republicii Moldova
© Sputnik / Sergiu Praporscic
Поля пшеницы.

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Теги:
урожай, пшеница, поля

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