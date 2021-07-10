В полиции рассказали, как обеспечат порядок на выборах

В воскресенье в Молдове пройдет голосование на досрочных парламентских выборах. В этот день полиция будет работать в особом режиме.

КИШИНЕВ, 10 июл - Sputnik. Обеспечивать порядок в день выборов 11 июля будут 6630 сотрудников полиции, заявил в субботу на брифинге замглавы Генинспектората полиции (ГИП) Марин Максиан.

По его словам, полицейские будут следить за соблюдением порядка на более чем двух тысячах избирательных участков.

"Мы решили, что 4946 сотрудников полиции будут обеспечивать общественный порядок в радиусе 100 метров от избирательных участков, а еще 292 сотрудника обеспечат документирование возможных нарушений в день выборов", – пояснил замглавы ГИП.

Кроме того, в полиции планируют удвоить количество оперативных бригад до 459, они будут реагировать на сообщения о нарушениях в день выборов.

Полиция также намерена следить за избирательными участками для жителей левого берега Днестра. Как подчеркнул Максиан, стражам порядка известно о готовящихся провокациях в Зоне безопасности.

В связи с этим правоохранительные органы удвоят количество полицейских в этой зоне.

Все конкуренты и порог явки

В воскресенье, 11 июля, в Молдове пройдут досрочные парламентские выборы, на них зарегистрированы 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат. В общей сложности на 101 депутатское кресло в парламенте страны претендует 1791 человек.

В гонке участвуют следующие политические игроки, указанные согласно порядковому номеру в избирательном бюллетене: Партия "Европу строим дома" (PACE); Партия коллективного действия — Гражданский конгресс; Блок "Ренато Усатый"; Партия "Шор"; Партия "Действие и солидарность"; Блок коммунистов и социалистов; Движение профессионалов "Speranţa — Надежда"; Демократическая партия Молдовы; Партия "Платформа "Достоинство и правда"; Партия национального единства; Партия "Демократия дома" (Democrația Acasă); Партия "Мы" (NOI); Партия развития и консолидации Молдовы; Партия "Альянс за объединение румын" (AUR); Экологическая партия зеленых; Партия закона и справедливости; Партия "Сила народа"; Партия регионов Молдовы; Партия "Патриоты Молдовы"; "Партия Перемен"; Партия "Новый исторический выбор"; Партия трудящихся; Вячеслав Валько (независимый кандидат).

Согласно Кодексу о выборах минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов.

Выборы могут быть признаны несостоявшимися, если в них примут участие менее одной трети лиц, включенных в списки избирателей.

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