Сколько нарушений зафиксировала полиция во время избирательной кампании

В ходе электоральной кампании в Молдове полиция усиленно трудилась, было задействовано более трех тысяч стражей порядка.

КИШИНЕВ, 10 июл - Sputnik. Полиция получила сообщения о 135 предполагаемых нарушениях в предвыборную кампанию. Такие данные представил в субботу на брифинге заместитель главы Генинспектората полиции (ГИП) Марин Максиан.

По его словам, в том числе 37 случаев предвыборной агитации в запрещенных местах, 10 - агитации с нарушениями, 26 нарушений во время митингов и встреч с избирателями, а также 47 случаев хулиганства и других конфликтов.

"В 19 случаях выяснилось, что нет состава нарушений, в 50 случаях были открыты дела о нарушении, а еще в 20 эпизодах виновные были санкционированы", – уточнил Максиан.

По его словам, во время избирательной кампании в Молдове за порядком следило более трех тысяч сотрудников полиции.

Кроме того, по данным замглавы ГИП, начиная 8 июля полицейские проводили проверки во всех населенных пунктах страны, где будут открыты избирательные участки.

Выборы в Молдове

В воскресенье, 11 июля, в Молдове проходят досрочные парламентские выборы, на них зарегистрированы 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат. В общей сложности на 101 депутатское кресло в парламенте страны претендует 1791 человек.

В гонке участвуют следующие политические игроки, указанные согласно порядковому номеру в избирательном бюллетене: Партия "Европу строим дома" (PACE); Партия коллективного действия — Гражданский конгресс; Блок "Ренато Усатый"; Партия "Шор"; партия "Действие и солидарность"; Блок коммунистов и социалистов; движение профессионалов "Speranţa — Надежда"; Демократическая партия Молдовы; партия "Платформа "Достоинство и правда"; Партия национального единства; партия "Демократия дома" (Democrația Acasă); Партия "Мы" (NOI); Партия развития и консолидации Молдовы; партия "Альянс за объединение румын" (AUR); Экологическая партия зеленых; Партия закона и справедливости; партия "Сила народа"; Партия регионов Молдовы; партия "Патриоты Молдовы"; "Партия Перемен"; партия "Новый исторический выбор"; Партия трудящихся; Вячеслав Валько (независимый кандидат).

Согласно Кодексу о выборах, минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов.

Выборы могут быть признаны несостоявшимися, если в них примут участие менее одной трети лиц, включенных в списки избирателей.

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