Водители в панике: на некоторых АЗС дефицит солярки – что заявили в НАРЭ

КИШИНЕВ, 10 июл - Sputnik. Водители в Молдове в субботу были неприятно удивлены, на ряде автозаправочных станций наблюдается дефицит солярки. На других же, где можно закупиться, цены выросли. Так, бензин AИ-95 стоит порядка 20,35 лея, дизель – 16,50 лея, на 15 банов дороже, нежели днем ранее. Также вырос в цене и сжиженный газ – до 11,75 лея.
Подобные сообщения стали появляться от автолюбителей в социальных сетях. В связи с этим Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) выступило с уточнением.
"В отношении публикуемой в публичном пространстве информации об обеспечении рынка Молдовы нефтепродуктами НАРЭ дает следующие пояснения: операторы рынка нефтепродуктов работают на регулярной основе и в настоящее время корректируют свою коммерческую политику в соответствии с новыми положениями закона о рынке нефтепродуктов и Методологии расчета и применения цен на нефтепродукты", – пояснили в НАРЭ.
"Общего количества нефтепродуктов на складе достаточно, чтобы полностью покрыть потребности всех категорий потребителей. НАРЭ публично предоставляет всем участникам рынка необходимую информацию для четкого понимания максимально допустимого порога цен", – подчеркнули в НАРЭ.
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Агентство продолжит следить за ситуацией и при необходимости вмешается, чтобы не допустить дефицита топлива на рынке нефтепродуктов.
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