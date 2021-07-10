Водители в панике: на некоторых АЗС дефицит солярки – что заявили в НАРЭ

Граждане Молдовы в недоумении, на заправочных станциях подорожало топливо, а в некоторых точках его и вовсе невозможно найти.

КИШИНЕВ, 10 июл - Sputnik. Водители в Молдове в субботу были неприятно удивлены, на ряде автозаправочных станций наблюдается дефицит солярки. На других же, где можно закупиться, цены выросли. Так, бензин AИ-95 стоит порядка 20,35 лея, дизель – 16,50 лея, на 15 банов дороже, нежели днем ранее. Также вырос в цене и сжиженный газ – до 11,75 лея.

Подобные сообщения стали появляться от автолюбителей в социальных сетях. В связи с этим Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) выступило с уточнением.

"В отношении публикуемой в публичном пространстве информации об обеспечении рынка Молдовы нефтепродуктами НАРЭ дает следующие пояснения: операторы рынка нефтепродуктов работают на регулярной основе и в настоящее время корректируют свою коммерческую политику в соответствии с новыми положениями закона о рынке нефтепродуктов и Методологии расчета и применения цен на нефтепродукты", – пояснили в НАРЭ.

Как добавили в агентстве, согласно информации о количестве топлива, импортируемого в республику, все находится "в обычном переделе и ничто не указывает на наличие рисков".

"Общего количества нефтепродуктов на складе достаточно, чтобы полностью покрыть потребности всех категорий потребителей. НАРЭ публично предоставляет всем участникам рынка необходимую информацию для четкого понимания максимально допустимого порога цен", – подчеркнули в НАРЭ.

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Агентство продолжит следить за ситуацией и при необходимости вмешается, чтобы не допустить дефицита топлива на рынке нефтепродуктов.

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