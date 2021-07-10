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Важное объявление агентства автотранспорта: что надо знать про день выборов

© CC0 / Pixabay / Athena24
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210710/35437324/vazhnoe-obyavlenie-agentstva-avtotransporta-chto-vazhno-znat-v-den-vyborov.html

Ответственное за автотранспорт национальное агентство напомнило всем водителям перед днем выборов о главных правилах перевозки пассажиров и мерах предосторожности в связи с пандемией.

КИШИНЕВ, 10 июл - Sputnik. Национальное агентство автотранспорта призвало операторов и предприятия, осуществляющих деятельность, связанную с автомобильным транспортом (сотрудников автовокзалов, водителей и других), соблюдать порядок в день досрочных парламентских выборов.

Полиция
© Sputnik / Mihai Caraus
В полиции рассказали, как обеспечат порядок на выборах

В частности, как отметили в агентстве, необходимо принимать все меры предосторожности по борьбе с распространением инфекции коронавируса во время предоставления услуг по перевозке пассажиров в муниципиях, районах, а также на междугородних, международных и других рейсах.

Кроме того, в агентстве напомнили водителям о необходимости соблюдения графика движения и маршрутов, обладания всеми необходимыми документами, разрешающими выполнять этот вид деятельности, и обеспечения всех условий перевозки.

Выборы в Молдове

В воскресенье, 11 июля, в Молдове пройдут досрочные парламентские выборы, на них зарегистрированы 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат. В общей сложности на 101 депутатское кресло в парламенте страны претендует 1791 человек.

В гонке участвуют следующие политические игроки, указанные согласно порядковому номеру в избирательном бюллетене: Партия "Европу строим дома" (PACE); Партия коллективного действия — Гражданский конгресс; Блок "Ренато Усатый"; Партия "Шор"; Партия "Действие и солидарность"; Блок коммунистов и социалистов; Движение профессионалов "Speranţa — Надежда"; Демократическая партия Молдовы; Партия "Платформа "Достоинство и правда"; Партия национального единства; партия  "Демократия дома" (Democrația Acasă); Партия "Мы" (NOI); Партия развития и консолидации Молдовы; Партия "Альянс за объединение румын" (AUR); Экологическая партия зеленых; Партия закона и справедливости; Партия "Сила народа"; Партия регионов Молдовы; Партия "Патриоты Молдовы"; "Партия Перемен"; Партия "Новый исторический выбор"; Партия трудящихся; Вячеслав Валько (независимый кандидат).

Сколько избирательных участков откроют на досрочных выборах в Молдове
© Sputnik / Vadim Rusu
Сколько участков откроют на выборах в парламент Молдовы

Согласно Кодексу о выборах минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов.

Выборы могут быть признаны несостоявшимися, если в них примут участие менее одной трети лиц, включенных в списки избирателей.

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Теги:
выборы, транспорт

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