19:09 10 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.40
  • USD18.07
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.66
Поиск
Врач

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в июле 2021 (75)
148 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/04/0f/34391600.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210710/35437701/skolko-sluchaev-covid-19-podtverzhdeno-v-moldove.html

В Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты представили статистику по новым случаям коронавируса за минувшие 24 часа.

КИШИНЕВ, 10 июл – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 76 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.

Общее число случаев заражения в стране достигло 257 419.

Вакцина Johnson & Johnson. Архивное фото
© AFP 2021 / FREDERIC J. BROWN
В Молдову поступят 150 000 доз вакцины против COVID-19 через платформу COVAX

За последние 24 часа зафиксированы четыре случая "импорта" инфекции: два – из Великобритании и по одному – из России и Болгарии.

За минувшие сутки проведено 4949 тестов.

Зафиксирован один случай инфицирования среди медработников – у сотрудника вспомогательного персонала.

Всего в больницах находятся 210 пациентов, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 60 (из них 12 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 77 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 250 384.

Отмечен один летальный исход, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6208.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

Вакцинация от коронавируса в Молдове
© Sputnik / Mihai Caraus
Чебан назвал причину, по которой не все граждане приходят на вакцинацию
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".

Молдова и COVID-19: как в стране пережили год пандемии>>>

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.

Шприц с дозой вакцины от коронавируса
© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
Санду: Молдова закупит более 700 тысяч доз вакцины от COVID-19

С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.

Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в июле 2021 (75)

По теме

В Роспотребнадзоре рассказали о "российском штамме" коронавируса
Ученые объяснили, почему коронавирус не мог появиться в лаборатории Уханя
Эпидемиолог назвал группы риска для дельта-штамма коронавируса
Теги:
Молдова, статистика, коронавирус

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: от печали до радости – эмоции болельщиков Евро-2020
Потомственный предсказатель. Красноярский тигр Хан выбрал Англию в качестве победителя Евро-2020
Прогноз на финал Евро-2020: красноярский тигр Хан узнал победителя
Досрочные выборы в парламент Молдовы: где проголосовать за рубежом
Выборы в Молдове: полный список участков за рубежом

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться