Миротворцы готовы к возможным воскресным провокациям

Олег Беляков подтвердил Sputnik, что в день выборов будут организованы дополнительные меры защиты в Зоне безопасности.

ТИРАСПОЛЬ, 10 июл – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Миротворцы в Приднестровье готовят дополнительные меры безопасности в связи с предупреждением молдавской полиции о возможных провокациях в день досрочных выборов в парламент Молдовы.

В субботу в ходе брифинга замначальника Генинспектората полиции МВД Молдовы Марин Максиан заявил, что полиция располагает информацией о возможных провокациях в Зоне безопасности и вдоль Днестра в день голосования на досрочных выборах в Молдове, которые готовятся одним из конкурентов на выборах. По его словам, речь идет о возможных попытках помешать голосованию граждан Молдовы, проживающих в Приднестровье.

Глава делегации Приднестровья в ОКК Олег Беляков рассказал корреспонденту Sputnik о действиях миротворцев в сложившейся ситуации.

"Полиция Молдовы предупредила о возможных провокациях на избирательных участках, которые будут открыты на правом берегу Днестра для приднестровских избирателей. В связи с этим миротворцы предпримут дополнительные меры безопасности. На сегодняшний день ситуация в Зоне безопасности спокойная, миротворцы несут службу в штатном режиме. Но вы знаете, что в четверг в районе села Варница были отмечены провокации со стороны активистов Партии AUR. Последняя завершилась конфликтом с сотрудниками пограничной службы Приднестровья, в ходе которой было совершено нападение на российского миротворца", – сказал Беляков.

Накануне российская делегация в Объединенной контрольной комиссии созвала экстренное заседание. Российская сторона направила обращение к участникам ОКК с просьбой принять все необходимые меры для обеспечения стабильности и безопасности в день парламентских выборов в Молдове.

"Вопиющим и недопустимым считаем факт нападения на российского миротворца – военного коменданта города Бендеры во время выполнения им своих служебных обязанностей по разведению конфликтующих сторон на пункте пропуска в селе Варница 8 июля", – говорится в заявлении Российской делегации в ОКК.

В четверг проповедники AUR организовали уже третью провокацию в селе Варница. Они пытались дестабилизировать ситуацию на приднестровском пограничном пункте пропуска, постаравшись захватить одного из приднестровских пограничников – военного коменданта Бендер. В конфликт вмешались российские миротворцы.

По словам Белякова, миротворцы готовят дополнительные меры, чтобы в воскресенье не допустить новых конфликтов в Зоне безопасности.

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