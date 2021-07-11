Мухаметшин: отношение к России со стороны граждан Молдовы не изменилось

Зампред комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по международным делам Фарит Мухаметшин, наблюдающий за выборами в Молдове, рассказал о том, как проходит процесс голосования.

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. Доброжелательное отношение к России со стороны граждан Молдовы не изменилось – это константа для настоящего времени. Об этом в комментарии Sputnik Молдова заявил зампред комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по международным делам Фарит Мухаметшин, бывший посол России в республике.

"Естественно, что за пять лет жизни, проведенной в стране, для меня Молдова стала как бы родной страной. Мы жили с семьей здесь", – сказал Мухаметшин, обратив внимание на присутствие некоторых ностальгических ноток.

По его словам, он с большим удовольствием приехал, когда было предложено войти в состав наблюдателей МПА СНГ.

Отвечая на вопрос о том, изменилась ли Молдова, Мухаметшин отметил, что, вероятно, столица республики немного изменилась. "Мне кажется, она стала чище, немного симпатичнее. Но мы больше ездили сегодня по стране – доехали до Каушан, на избирательные участки вдоль административной границы для голосования приднестровских граждан с молдавским гражданством. Ну где-то дороги лучше, где-то такие же остались, но в целом мне кажется, что… в сторону улучшения тенденции есть", – сказал Мухаметшин.

Как подчеркнул зампред комитета Совета Федерации, самое главное, что в его представлении не изменилось, – это добродушие граждан.

"Когда узнают, что мы из МПА СНГ, всегда спрашивают, из какой страны, а когда мы говорим, что из России, то доброжелательное отношение к нашей стране. Это не изменилось, это как бы константа для настоящего времени", – подчеркнул Мухаметшин.

Зампред комитета Совета Федерации обратил внимание на то, что в Молдове в составе делегации наблюдателей МПА СНГ находятся шесть сенаторов из разных комитетов Совфеда, которые разъехались по разным участкам.

"С утра мы были на избирательных участках в Кишиневе. Везде порядок, спокойствие и готовность избирательных участков. Все обеспечены технически и другим необходимым – масками, перчатками, везде проводится контроль. Нам показалось, что Центральная избирательная комиссия, избирательные участки спокойно подготовились к проведению этого важного политического мероприятия", – сказал Мухаметшин.

Он рассказал, что в рамках мониторинга посетил небольшой избирательный участок в селе Киркаешты, где могут проголосовать жители Приднестровья с молдавскими паспортами.

"Никаких эксцессов, нарушений законодательства Молдовы по проведению выборов мы не заметили. Мало того, на некоторых избирательных участках мы заметили объявления, что сегодня проводится бесплатная вакцинация для желающих… Настроение (избирателей), как нам показалось, хорошее, но до обеда явка не очень была, но народ шел", – сказал Мухаметшин.

По его словам, национальные наблюдатели также подтвердили, что не замечали каких-то нарушений, чтобы можно было каким-то образом реагировать.

В день голосования около 100 наблюдателей, представляющих МПА СНГ, работают как в самой республике, так и на зарубежных участках в других странах. Миссию наблюдателей от СНГ на выборах в Молдове возглавляет Дмитрий Кобицкий.

Главой группы наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ стал депутат киргизского парламента Искендер Матраимов.

В воскресенье, 11 июля, в Молдове проходят досрочные парламентские выборы, на них зарегистрированы 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат. В общей сложности на 101 депутатское кресло в парламенте страны претендует 1791 человек.

В гонке участвуют следующие политические игроки, указанные согласно порядковому номеру в избирательном бюллетене: Партия "Европу строим дома" (PACE); Партия коллективного действия — Гражданский конгресс; Блок "Ренато Усатый"; Партия "Шор"; Партия "Действие и солидарность"; Блок коммунистов и социалистов; Движение профессионалов "Speranţa — Надежда"; Демократическая партия Молдовы; Партия "Платформа "Достоинство и правда"; Партия национального единства; Партия "Демократия дома" (Democrația Acasă); Партия "Мы" (NOI); Партия развития и консолидации Молдовы; Партия "Альянс за объединение румын" (AUR); Экологическая партия зеленых; Партия закона и справедливости; Партия "Сила народа"; Партия регионов Молдовы; Партия "Патриоты Молдовы"; "Партия Перемен"; Партия "Новый исторический выбор"; Партия трудящихся; Вячеслав Валько (независимый кандидат).

Согласно Кодексу о выборах минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova