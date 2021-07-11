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В Молдове открылись избирательные участки

В Молдове открылись избирательные участки: голосование началось

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Парламентские выборы (333)
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Sputnik Молдова
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В воскресенье в республике проходят досрочные парламентские выборы, по их итогам станет известен состав парламента Молдовы нового созыва.

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. Избирательные участки для голосования на досрочных парламентских выборах Молдовы в 07.00 в воскресенье открылись по всей стране. Они будут работать до 21.00.

Досрочные парламентские выборы в Молдове – 2021: прямая трансляция>>>

Выборы в Молдове. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Досрочные парламентские выборы в Молдове: что нужно знать в день голосования
Обеспечивают общественный порядок и безопасность свыше шести тысяч сотрудников правоохранительных органов.

За выборами 11 июля следят 1800 национальных и 636 международных наблюдателей.

Центральная избирательная комиссия обращает внимание, что в течение этого дня не разрешается проводить предвыборную агитацию.

В Центризбиркоме для участия в выборах ранее зарегистрировали 23 конкурента – 20 политических партий, два электоральных блока и одного независимого кандидата. В общей сложности на 101 депутатское кресло в парламенте страны претендует 1791 человек.

Итоговый список кандидатов на выборах в Молдове
© Sputnik
Итоговый список кандидатов на выборах в Молдове

Согласно Кодексу о выборах, минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов.

Выборы могут быть признаны несостоявшимися, если в них примут участие менее одной трети лиц, включенных в списки избирателей.

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Тема:
Парламентские выборы (333)

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Теги:
Молдова, голосование, выборы

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