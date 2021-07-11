В Варнице еще до открытия участков образовалась очередь

На улице у избирательного участка образовалась длинная очередь из тех, кто хочет проголосовать на парламентских выборах.

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. В Варнице еще до открытия избирательных участков образовалась очередь из желающих отдать свой голос на выборах в парламент Молдовы, передает корреспондент Sputnik с места событий.

В данный момент многие на улице ждут своей очереди, чтобы проголосовать.

Очередь из голосующих в Варнице © Sputnik / Rodion Proca

Очередь из голосующих в Варнице © Sputnik / Rodion Proca 1 / 2 © Sputnik / Rodion Proca Очередь из голосующих в Варнице

Высшая судебная палата (ВСП) отменила 10 июля решение Апелляционной палаты (АП) о сокращении числа избирательных участков для жителей Приднестровья. Таким образом, для молдавских граждан, проживающих на левом берегу Днестра, открыт 41 участок для голосования на досрочных парламентских выборах 11 июля.

Также на брифинге замначальника Генинспектората (ГИП) полиции Марин Максиан сообщил, что полиция располагает информацией о возможных провокациях в определенных зонах в день голосования на досрочных выборах в Молдове, которые готовятся одним из конкурентов на выборах. Он подчеркнул, что речь идет о Зоне безопасности и территории вдоль Днестра.

Досрочные парламентские выборы в Молдове

В воскресенье, 11 июля, в Молдове проходят досрочные парламентские выборы, на них зарегистрированы 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат. В общей сложности на 101 депутатское кресло в парламенте страны претендует 1791 человек.

В гонке участвуют следующие политические игроки, указанные согласно порядковому номеру в избирательном бюллетене: Партия "Европу строим дома" (PACE); Партия коллективного действия — Гражданский конгресс; Блок "Ренато Усатый"; Партия "Шор"; Партия "Действие и солидарность"; Блок коммунистов и социалистов; Движение профессионалов "Speranţa — Надежда"; Демократическая партия Молдовы; Партия "Платформа "Достоинство и правда"; Партия национального единства; Партия "Демократия дома" (Democrația Acasă); Партия "Мы" (NOI); Партия развития и консолидации Молдовы; Партия "Альянс за объединение румын" (AUR); Экологическая партия зеленых; Партия закона и справедливости; Партия "Сила народа"; Партия регионов Молдовы; Партия "Патриоты Молдовы"; "Партия Перемен"; Партия "Новый исторический выбор"; Партия трудящихся; Вячеслав Валько (независимый кандидат).

Согласно Кодексу о выборах, минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов.

Выборы могут быть признаны несостоявшимися, если в них примут участие менее одной трети лиц, включенных в списки избирателей.

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