Фото: кто первый проголосовал на парламентских выборах

В Молдове и за рубежом стартовало голосование на досрочных парламентских выборах. Уже есть первые граждане, отдавшие свой голос.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. В Кишиневе и других населенных пунктах страны, а также за границей уже есть проголосовавшие на досрочных парламентских выборах.

Досрочные парламентские выборы в Молдове – 2021: прямая трансляция>>>

По словам избирателей, в воскресенье они голосуют за "мир и порядок в стране".

Первыми проголосовавшими на досрочных парламентских выборах гражданами Молдовы стали Дорин и Людмила Гуцу, которые уже 14 лет живут в префектуре Тояма. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел и европейской интеграции.

Как отметили в министерстве, чтобы выполнить свой гражданский долг эта семья преодолела 400 километров на машине, на что у них ушло пять часов.

"Участие в выборах - это лучший урок патриотизма, который мы можем показать нашим детям. Уехав из страны 14 лет назад, мы очень рады проголосовать за процветающее будущее. Надеемся, что граждане в республике и в диаспоре также проголосуют", - заявила молодая семья после голосования.

Уже активно идет голосование и на участках, открытых для жителей Приднестровья, в частности, в Варнице собралось много людей. Пока все проходит спокойно.

Выборы в Молдове

В воскресенье, 11 июля, в Молдове пройдут досрочные парламентские выборы, на них зарегистрированы 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат. В общей сложности на 101 депутатское кресло в парламенте страны претендует 1791 человек.

В гонке участвуют следующие политические игроки, указанные согласно порядковому номеру в избирательном бюллетене: Партия "Европу строим дома" (PACE); Партия коллективного действия — Гражданский конгресс; Блок "Ренато Усатый"; Партия "Шор"; Партия "Действие и солидарность"; Блок коммунистов и социалистов; Движение профессионалов "Speranţa — Надежда"; Демократическая партия Молдовы; Партия "Платформа "Достоинство и правда"; Партия национального единства; Партия "Демократия дома" (Democrația Acasă); Партия "Мы" (NOI); Партия развития и консолидации Молдовы; Партия "Альянс за объединение румын" (AUR); Экологическая партия зеленых; Партия закона и справедливости; Партия "Сила народа"; Партия регионов Молдовы; Партия "Патриоты Молдовы"; "Партия Перемен"; Партия "Новый исторический выбор"; Партия трудящихся; Вячеслав Валько (независимый кандидат).

Согласно Кодексу о выборах минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов.

Выборы могут быть признаны несостоявшимися, если в них примут участие менее одной трети лиц, включенных в списки избирателей.

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