Первые заявления Центризбиркома после открытия участков на выборах в парламент

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) представили первые данные о ходе голосования на досрочных выборах в парламент.

"Все избирательные участки в стране открылись без происшествий. За порядком на участках следят сотрудники правоохранительных органов. Присутствуют наблюдатели, аккредитованные ЦИК", – заявил глава Центризбиркома Дорин Чимил. © Sputnik / Mihai Caraus Досрочные парламентские выборы в Молдове – 2021: прямая трансляция

По его данным, голосование в стране и за рубежом проходит в нормальном режиме.

"Призываем всех проголосовать в воскресенье, сегодня до 21.00 работают также паспортные столы. Если у кого-то проблемы с документами, можно в этот же день получить временное удостоверение личности, чтобы проголосовать", – пояснил Чимил.

Напомним, избирательные участки в стране открыты с 07.00 до 21.00. За рубежом началось голосование в Японии, Китае, Азербайджане, Катаре, Израиле, России, Румынии, Турции, Болгарии, Кипре, Белоруссии и странах Прибалтики. Там участки будут работать в те же часы, но по местному времени.

По словам Чимила, первые данные о явке на голосовании будут примерно в 09.00, а первые результаты - после 22.00.

Выборы в Молдове

В воскресенье, 11 июля, в Молдове проходят досрочные парламентские выборы, на них зарегистрированы 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат. В общей сложности на 101 депутатское кресло в парламенте страны претендует 1791 человек.

В гонке участвуют следующие политические игроки, указанные согласно порядковому номеру в избирательном бюллетене: Партия "Европу строим дома" (PACE); Партия коллективного действия — Гражданский конгресс; Блок "Ренато Усатый"; Партия "Шор"; Партия "Действие и солидарность"; Блок коммунистов и социалистов; Движение профессионалов "Speranţa — Надежда"; Демократическая партия Молдовы; Партия "Платформа "Достоинство и правда"; Партия национального единства; Партия "Демократия дома" (Democrația Acasă); Партия "Мы" (NOI); Партия развития и консолидации Молдовы; Партия "Альянс за объединение румын" (AUR); Экологическая партия зеленых; Партия закона и справедливости; Партия "Сила народа"; Партия регионов Молдовы; Партия "Патриоты Молдовы"; "Партия Перемен"; Партия "Новый исторический выбор"; Партия трудящихся; Вячеслав Валько (независимый кандидат).

Согласно Кодексу о выборах минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов.

Выборы могут быть признаны несостоявшимися, если в них примут участие менее одной трети лиц, включенных в списки избирателей.

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