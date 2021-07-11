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Машина полиции

Как проходит голосование на выборах: что заявили в полиции

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Парламентские выборы (341)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210711/35443561/kak-prokhodit-golosovanie-na-vyborakh-chto-zayavili-v-politsii.html

Представители Генинспектората полиции рассказали, как проходит голосование на досрочных парламентских выборах на избирательных участках в стране.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. Все избирательные участки в стране открылись и работают с 07.00 без нарушений и серьезных инцидентов, заявил на брифинге в воскресенье заместитель главы Генинспектората полиции (ГИП) Марин Максиан.

Выборы в парламент Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
Досрочные парламентские выборы в Молдове – 2021: прямая трансляция
По его словам, в день выборов порядок в республике обеспечивают более шести тысяч сотрудников полиции: из них 2168 патрулируют территории в 100 метрах от избирательных участков.

Как рассказал представитель полиции, один инцидент зафиксировали на участке в Шолданештах: там отключилось электричество уже после старта голосования.

"В 07.29 подачу электричества восстановили. Нарушений в этот период не зафиксировали", – уточнил Мариан. 

Как добавил замглавы ГИП, полиция получила много сообщений о нарушениях в "день тишины", однако большая часть из них не подтвердилась. Из всех сообщений полиция подтвердила четыре случая агитации в Сынжерей, Бричанах, Флорештах и столичном секторе Буюканы.

"На протяжении вчерашнего дня были некоторые инциденты: на избирательные участки не доставили полное количество бюллетеней для голосования. Так, 100 единиц не довезли на участки в Дондюшанах, в Яловены не прибыл 51 бюллетень. Эту проблему решали председатели участков на месте. Кроме того, в одном из случаев бюллетени привезли не на тот участок, эта проблема также решилась", – заявил Максиан.

Выборы в Молдове

В воскресенье, 11 июля, в Молдове проходят досрочные парламентские выборы, на них зарегистрированы 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат. В общей сложности на 101 депутатское кресло в парламенте страны претендует 1791 человек.

В гонке участвуют следующие политические игроки, указанные согласно порядковому номеру в избирательном бюллетене: Партия "Европу строим дома" (PACE); Партия коллективного действия — Гражданский конгресс; Блок "Ренато Усатый"; Партия "Шор"; Партия "Действие и солидарность"; Блок коммунистов и социалистов; Движение профессионалов "Speranţa — Надежда"; Демократическая партия Молдовы; Партия "Платформа "Достоинство и правда"; Партия национального единства; Партия  "Демократия дома" (Democrația Acasă); Партия "Мы" (NOI); Партия развития и консолидации Молдовы; Партия "Альянс за объединение румын" (AUR); Экологическая партия зеленых; Партия закона и справедливости; Партия "Сила народа"; Партия регионов Молдовы; Партия "Патриоты Молдовы"; "Партия Перемен"; Партия "Новый исторический выбор"; Партия трудящихся; Вячеслав Валько (независимый кандидат).

ЦИК начал распределение бюллетеней
© Photo : Facebook / Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova
Фото: ЦИК начал распределение бюллетеней в окружные избирательные советы

Согласно Кодексу о выборах минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов.

Выборы могут быть признаны несостоявшимися, если в них примут участие менее одной трети лиц, включенных в списки избирателей.

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Тема:
Парламентские выборы (341)

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Теги:
Марин Максиан, полиция, выборы

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