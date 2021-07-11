Гречаная: надеюсь, что в парламенте будет команда профессионалов

В Молдове продолжается голосование на досрочных парламентских выборах. Свой гражданский долг выполняют и первые лица государства.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. Председатель парламента Зинаида Гречаная в воскресенье проголосовала на досрочных выборах в высший законодательный орган страны.

По ее словам, этот день очень важен для Молдовы. Гречаная выразила надежду на то, что граждане сделают правильный выбор.

"Это важный день для Молдовы. Надеюсь, что граждане примут правильное решение своим сердцем и душой, сделают это сами, а не по чьему-либо направлению. В парламенте была команда профессионалов, способная решать кризисы в Молдове – социальные, экономические и политические. Надеюсь, что такие люди снова будут в парламенте страны, и они не подвергнутся чьему-то влиянию, а станут защищать интересы граждан Молдовы", – сказала журналистам спикер Зинаида Гречаная.

Также она призвала всех граждан прийти на голосование и выбрать достойных кандидатов на пост депутата.

Выборы в Молдове

В воскресенье, 11 июля, в Молдове проходят досрочные парламентские выборы, на них зарегистрированы 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат. В общей сложности на 101 депутатское кресло в парламенте страны претендует 1791 человек.

В гонке участвуют следующие политические игроки, указанные согласно порядковому номеру в избирательном бюллетене: Партия "Европу строим дома" (PACE); Партия коллективного действия — Гражданский конгресс; Блок "Ренато Усатый"; Партия "Шор"; Партия "Действие и солидарность"; Блок коммунистов и социалистов; Движение профессионалов "Speranţa — Надежда"; Демократическая партия Молдовы; Партия "Платформа "Достоинство и правда"; Партия национального единства; Партия "Демократия дома" (Democrația Acasă); Партия "Мы" (NOI); Партия развития и консолидации Молдовы; Партия "Альянс за объединение румын" (AUR); Экологическая партия зеленых; Партия закона и справедливости; Партия "Сила народа"; Партия регионов Молдовы; Партия "Патриоты Молдовы"; "Партия Перемен"; Партия "Новый исторический выбор"; Партия трудящихся; Вячеслав Валько (независимый кандидат).

Согласно Кодексу о выборах минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов.

Выборы могут быть признаны несостоявшимися, если в них примут участие менее одной трети лиц, включенных в списки избирателей.

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