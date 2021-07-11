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Парламентские выборы в Молдове: ситуация в Варнице

В Зоне безопасности собрались группы людей: полиция следит за ситуацией

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Тема:
Парламентские выборы (341)
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Sputnik Молдова
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Сотрудники полиции не позволят нарушать закон в Зоне безопасности, об этом заявил замглавы Генинспектората полиции МВД Молдовы.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. Заместитель главы Генинспектората полиции (ГИП) Марин Максиан рассказал в воскресенье, что правоохранители следят за соблюдением порядка в Зоне безопасности и за осуществлением права голоса жителей Приднестровья. 

Выборы в парламент Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
Досрочные парламентские выборы в Молдове – 2021: прямая трансляция

"Что касается Зоны безопасности, полиция зафиксировала группы людей, которые присутствуют в этих зонах. У большинства из них есть аккредитации наблюдателей. Хочу напомнить, что цель и роль наблюдателей – отслеживать выборы, но никак не участвовать в электоральном процессе", – заявил Максиан.

Замглавы ГИП отметил, что любые попытки помешать голосованию и призывы к нелегальным действиям полиция будет пресекать.

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"Правоохранители не позволят, чтобы некоторые категории людей присваивали себе некоторые компетенции, которые по закону могут выполнять только сотрудники определенных служб и госорганов. Речь идет о таких действиях, как обструкции, остановки, запугивание, требование предъявить документы – это все нарушения, за них будут штрафовать", – подчеркнул Максиан.

Также он высказался о возможных организованных подвозах избирателей: по словам замглавы ГИП, это не является нарушением законодательства, только если не будет доказано, что в отношении граждан было давление с целью склонить их проголосовать за определенного конкурента.

Выборы в Молдове

В воскресенье, 11 июля, в Молдове проходят досрочные парламентские выборы, на них зарегистрированы 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат. В общей сложности на 101 депутатское кресло в парламенте страны претендует 1791 человек.

В гонке участвуют следующие политические игроки, указанные согласно порядковому номеру в избирательном бюллетене: Партия "Европу строим дома" (PACE); Партия коллективного действия — Гражданский конгресс; Блок "Ренато Усатый"; Партия "Шор"; Партия "Действие и солидарность"; Блок коммунистов и социалистов; Движение профессионалов "Speranţa — Надежда"; Демократическая партия Молдовы; Партия "Платформа "Достоинство и правда"; Партия национального единства; Партия "Демократия дома" (Democrația Acasă); Партия "Мы" (NOI); Партия развития и консолидации Молдовы; Партия "Альянс за объединение румын" (AUR); Экологическая партия зеленых; Партия закона и справедливости; Партия "Сила народа"; Партия регионов Молдовы; Партия "Патриоты Молдовы"; "Партия Перемен"; Партия "Новый исторический выбор"; Партия трудящихся; Вячеслав Валько (независимый кандидат).

ЦИК начал распределение бюллетеней
© Photo : Facebook / Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova
Фото: ЦИК начал распределение бюллетеней в окружные избирательные советы

Согласно Кодексу о выборах минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов.

Выборы могут быть признаны несостоявшимися, если в них примут участие менее одной трети лиц, включенных в списки избирателей.

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Тема:
Парламентские выборы (341)

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Теги:
полиция, Марин Максиан, Приднестровье, зона безопасности

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