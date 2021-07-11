"За мир и порядок в Молдове" – первая проголосовавшая в лицее Гоголя

Наблюдатели от СНГ уже хвалят уровень организации процесса голосования в Молдове и надеются, что сегодняшний день пройдет спокойно.

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. За тем, как в семь утра 11 июля в урну был опущен первый бюллетень на избирательном участке в столичном лицее им Гоголя, лично следил глава Миссии наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий.

Первой же проголосовавшей на участке № 1/108 стала избирательница, представившаяся Раисой.

"Я проголосовала за мир, порядок и благополучие в Молдове. За то, чтобы все молдаване вернулись на родину. Я верю, что мой голос значит многое. Каждый голос важен, иначе у страны нет будущего", – сказала Раиса.

Наблюдатели от СНГ традиционно высоко оценивают уровень организации процесса голосования в Молдове. В том числе и с точки зрения мер эпидемической безопасности.

"На данном избирательном участке голосование организовано очень хорошо – компетентные сотрудники выполняют свои функции на самом высоком уровне. Уверен, проголосовать по второму разу или каким-либо иным способом нарушить молдавское избирательное законодательство здесь никому не удастся", – заявил Кобицкий.

Глава миссии напомнил, что за нынешними парламентскими выборами следят 130 наблюдателей от СНГ. Впрочем, непосредственно в Молдове – только 34 человека. Остальные за процессом голосования на молдавских выборах наблюдают не только в странах Содружества, но и в Европе. Более того, эксперты миссии работают сегодня даже на американском континенте.

"Сегодня весь день мы будем активно передвигаться по республике. Члены миссии будут работать во всех районах Молдовы. Мы постарались распределить наших экспертов равномерно по всей территории страны, задача каждого – побывать как минимум на десяти участках", – рассказал Дмитрий Кобицкий.

Глава миссии наблюдателей надеется, что голосование 11 июля пройдет в Молдове спокойно.

© Sputnik / Mihai Caraus Выборы в парламент Молдовы 2021

"Для нас самое главное - чтобы не было конфликтных ситуаций, которые мы наблюдали на минувших молдавских выборах президента. Надеюсь, все пройдет спокойно, хотя провокаций полностью исключать нельзя – это политическая борьба и бывает, что у кого-то не выдерживают нервы", – утверждает Кобицкий.

В воскресенье, 11 июля, в Молдове проходят досрочные парламентские выборы, на них зарегистрированы 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат. В общей сложности на 101 депутатское кресло в парламенте страны претендует 1791 человек.

В гонке участвуют следующие политические игроки, указанные согласно порядковому номеру в избирательном бюллетене: Партия "Европу строим дома" (PACE); Партия коллективного действия — Гражданский конгресс; Блок "Ренато Усатый"; Партия "Шор"; Партия "Действие и солидарность"; Блок коммунистов и социалистов; Движение профессионалов "Speranţa — Надежда"; Демократическая партия Молдовы; Партия "Платформа "Достоинство и правда"; Партия национального единства; Партия "Демократия дома" (Democrația Acasă); Партия "Мы" (NOI); Партия развития и консолидации Молдовы; Партия "Альянс за объединение румын" (AUR); Экологическая партия зеленых; Партия закона и справедливости; Партия "Сила народа"; Партия регионов Молдовы; Партия "Патриоты Молдовы"; "Партия Перемен"; Партия "Новый исторический выбор"; Партия трудящихся; Вячеслав Валько (независимый кандидат).

Согласно Кодексу о выборах минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов.

Выборы могут быть признаны несостоявшимися, если в них примут участие менее одной трети лиц, включенных в списки избирателей.

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