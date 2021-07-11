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Аурелиу Чокой

Чокой: голосовал за развитую Молдову, которой можно гордиться

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Общество
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Тема:
Парламентские выборы (341)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210711/35446833/ciocoi-vybory-golosovanje.html

Глава временного правительства надеется на изменения к лучшему в стране после досрочных парламентских выборов.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. Проголосовал за интеллигентную, развитую и современную Молдову, заявил врио премьер-министра Аурелиу Чокой в воскресенье, после того как проголосовал на досрочных парламентских выборах.

По его словам, будущие представители власти должны будут задуматься в первую очередь о системе образования, чтобы воспитать достойное поколение молодых людей. 

Выборы в парламент Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
Досрочные парламентские выборы в Молдове – 2021: прямая трансляция

"Голосовал за интеллигентную и развитую Молдову, современную. Чтобы каждый гражданин гордился своей страной, своей Родиной. Хочу, чтобы у нас была развитая экономика, современная и хорошая система образования, чтобы мы могли воспитывать умное поколение, готовое к вызовам, которые нам готовит XXI век. Главный ресурс нашей страны – это интеллектуальные способности и потенциал граждан", - заявил Чокой.

Он выразил надежду, что после выборов страной будут управлять профессионалы, способные решить накопившиеся проблемы в государстве. 

Выборы в Молдове

В воскресенье, 11 июля, в Молдове проходят досрочные парламентские выборы, на них зарегистрированы 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат. В общей сложности на 101 депутатское кресло в парламенте страны претендует 1791 человек.

В гонке участвуют следующие политические игроки, указанные согласно порядковому номеру в избирательном бюллетене: Партия "Европу строим дома" (PACE); Партия коллективного действия — Гражданский конгресс; Блок "Ренато Усатый"; Партия "Шор"; Партия "Действие и солидарность"; Блок коммунистов и социалистов; Движение профессионалов "Speranţa — Надежда"; Демократическая партия Молдовы; Партия "Платформа "Достоинство и правда"; Партия национального единства; Партия "Демократия дома" (Democrația Acasă); Партия "Мы" (NOI); Партия развития и консолидации Молдовы; Партия "Альянс за объединение румын" (AUR); Экологическая партия зеленых; Партия закона и справедливости; Партия "Сила народа"; Партия регионов Молдовы; Партия "Патриоты Молдовы"; "Партия Перемен"; Партия "Новый исторический выбор"; Партия трудящихся; Вячеслав Валько (независимый кандидат).

Выборы в парламент Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
Первые данные о явке на выборах: проголосовали более 150 тысяч граждан

Согласно Кодексу о выборах минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов.

Выборы могут быть признаны несостоявшимися, если в них примут участие менее одной трети лиц, включенных в списки избирателей.

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Тема:
Парламентские выборы (341)

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Теги:
Аурелиу Чокой, выборы

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