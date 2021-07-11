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Выборы в парламент Молдовы

Promo-Lex: есть первые инциденты и нарушения на участках

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Парламентские выборы (341)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210711/35446906/promo-lex-est-pervye-intsidenty-i-narusheniya-na-uchastkakh.html

Более 600 наблюдателей ассоциации Promo-Lex cледят за проведением голосования в Молдове 11 июля. Еще 84 эксперта находятся на избирательных участках за рубежом.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. Наблюдатели ассоциации Promo-Lex сообщили о первых инцидентах и нарушениях в ходе голосования на досрочных парламентских выборах 11 июля. 

Выборы в парламент Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
Досрочные парламентские выборы в Молдове – 2021: прямая трансляция

Как отметил на пресс-конференции в воскресенье глава ассоциации Николай Панфил, 600 наблюдателей от Promo-Lex находятся на избирательных участках в стране и останутся там до конца голосования, а также будут присутствовать при подсчете голосов. Дополнительно есть 41 наблюдатель для мониторинга голосования граждан Молдовы, проживающих в Приднестровье, а также 84 – за рубежом.

"В целом участки открылись вовремя. Некоторые – между 06.50 и 06.59. Еще несколько открылись после 07.00, но до 07.15 все начали работу. Что касается соблюдения эпидемиологических мер: примерно в 5,8% избирательных участков в стране не измеряют температуру. На некоторых участках наблюдателям не позволяли начать мониторинг, были проблемы. Зафиксировано два случая организованного подвоза граждан к участкам, в обоих случаях речь идет о точках голосования на левом берегу Днестра. Были случаи плохой работы камер видеонаблюдения. Еще зафиксированы случаи "черного пиара" в ста метрах от избирательного участка", – сказал на пресс-конференции Панфил.

Выборы в Молдове

В воскресенье, 11 июля, в Молдове проходят досрочные парламентские выборы, на них зарегистрированы 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат. В общей сложности на 101 депутатское кресло в парламенте страны претендует 1791 человек.

В гонке участвуют следующие политические игроки, указанные согласно порядковому номеру в избирательном бюллетене: Партия "Европу строим дома" (PACE); Партия коллективного действия — Гражданский конгресс; Блок "Ренато Усатый"; Партия "Шор"; Партия "Действие и солидарность"; Блок коммунистов и социалистов; Движение профессионалов "Speranţa — Надежда"; Демократическая партия Молдовы; Партия "Платформа "Достоинство и правда"; Партия национального единства; Партия "Демократия дома" (Democrația Acasă); Партия "Мы" (NOI); Партия развития и консолидации Молдовы; Партия "Альянс за объединение румын" (AUR); Экологическая партия зеленых; Партия закона и справедливости; Партия "Сила народа"; Партия регионов Молдовы; Партия "Патриоты Молдовы"; "Партия Перемен"; Партия "Новый исторический выбор"; Партия трудящихся; Вячеслав Валько (независимый кандидат).

Зинаида Гречаная
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
Гречаная: надеюсь, что в парламенте будет команда профессионалов

Согласно Кодексу о выборах минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов.

Выборы могут быть признаны несостоявшимися, если в них примут участие менее одной трети лиц, включенных в списки избирателей.

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Тема:
Парламентские выборы (341)

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Теги:
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