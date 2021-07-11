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Полиция

Новые данные полиции: какие нарушения выявили на выборах

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Парламентские выборы (349)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210711/35450020/novye-dannye-politsii-kakie-narusheniya-na-vyborakh.html

Полиция продолжает следить за соблюдением порядка внутри и возле избирательных участков. Начиная с момента начала голосования уже выявлены некоторые нарушения.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. В Молдове продолжают фиксировать некоторые нарушения в ходе голосования на выборах, все эти случаи проверяются, заявил на брифинге в воскресенье заместитель главы Генинспектората полиции (ГИП) Марин Максиан.

"Полиция зарегистрировала 14 нарушений. В шести эпизодах сообщили о размещении электоральной символики в 100 метрах от избирательных участков. На это сразу отреагировали полицейские. Случаи документируют, но один из них не подтвердился," – уточнил Максиан. 

Досрочные парламентские выборы в Молдове – 2021: прямая трансляция>>>

Кроме того, как добавил представитель ГИП, было сообщение об агитации, которое также проверили и не подтвердили.

"Зафиксировали три случая организованной перевозки избирателей в Дубоссарах, Бендерах и Резине. Полиция проверяет, стимулировали ли граждан материально или давили на них психологически, чтобы они голосовали за определенного кандидата", – подчеркнул Максиан. 

Выборы в парламент Молдовы 2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Также замглава ГИП прокомментировал информацию в соцсетях о якобы "плате за голоса" в Варнице.

"В отношении информации, которая распространяется в соцсетях и в прессе о якобы предложении в 25 долларов или 500 рублей за голос, отмечаем, что эти сообщения не подтверждены", – пояснил Максиан.

Он добавил, что в ходе беседы, которая была проведена полицией, "граждане, которые первоначально сообщали о подкупе избирателей, отказались представить какие-либо свидетельства или дать письменные показания".

Выборы в Молдове

В воскресенье, 11 июля, в Молдове проходят досрочные парламентские выборы, на них зарегистрированы 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат. В общей сложности на 101 депутатское кресло в парламенте страны претендует 1791 человек.

В гонке участвуют следующие политические игроки, указанные согласно порядковому номеру в избирательном бюллетене: Партия "Европу строим дома" (PACE); Партия коллективного действия — Гражданский конгресс; Блок "Ренато Усатый"; Партия "Шор"; Партия "Действие и солидарность"; Блок коммунистов и социалистов; Движение профессионалов "Speranţa — Надежда"; Демократическая партия Молдовы; Партия "Платформа "Достоинство и правда"; Партия национального единства; Партия  "Демократия дома" (Democrația Acasă); Партия "Мы" (NOI); Партия развития и консолидации Молдовы; Партия "Альянс за объединение румын" (AUR); Экологическая партия зеленых; Партия закона и справедливости; Партия "Сила народа"; Партия регионов Молдовы; Партия "Патриоты Молдовы"; "Партия Перемен"; Партия "Новый исторический выбор"; Партия трудящихся; Вячеслав Валько (независимый кандидат).

Выборы в парламент Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
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Согласно Кодексу о выборах минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов.

Выборы могут быть признаны несостоявшимися, если в них примут участие менее одной трети лиц, включенных в списки избирателей.

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Тема:
Парламентские выборы (349)

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Теги:
выборы, нарушения, полиция

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