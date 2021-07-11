В ЦИК представили список самых востребованных участков за рубежом

На некоторых избирательных участках за границей наблюдается большой ажиотаж: сформировались длинные очереди. В Центризбиркоме представили список самых востребованных участков.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. До настоящего времени голосование проходит в нормальном режиме, без серьезных инцидентов, заявил на брифинге в воскресенье глава Центральной избирательной комиссии Дорин Чимил.

"Уже проголосовало более 600 тысяч избирателей. В Европе и Азии уже работают все избирательные участки. В ближайшие часы откроются участки в США и Канаде. К настоящему времени за рубежом отдали свои голоса более 70 тысяч граждан страны", – уточнил Чимил.

Он добавил, что наблюдаются трудности с прохождением очереди в некоторых странах. Это Италия, Франция, Ирландия, Германия, Румыния, Великобритания, Португалия и Греция.

Самые большие очереди, по данным ЦИК, на участках в Болонье, Париже, Парме, Вероне, Берлине, Франкфурте и Брешии.

Чимил призвал диаспору голосовать строго по правилам и соблюдать все меры анти-COVID, введенные в странах, где они находятся.

"На левом берегу Днестра проголосовало порядка 16 тысяч граждан. Была зафиксирована одна жалоба о проведении агитации в день выборов, эта информация изучается", – пояснил Чимил.

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Он добавил, что ЦИК уже известно о ряде других нарушений и несоответствий, в частности, о которых говорили наблюдатели от Ассоциации Promo- Lex. Как отметил Чимил, речь идет об открытии избирательных участков с опозданием.

"Во Флорештах избирательный участок открылся с опозданием. Это было связано с плохой работой сети Интернет. Некоторые избирательные участки не успели открыться вовремя в Нидерландах также по причине технических неполадок. Все эти проблемы быстро решили", – сообщил Чимил.

Выборы в Молдове

В воскресенье, 11 июля, в Молдове проходят досрочные парламентские выборы, на них зарегистрированы 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат. В общей сложности на 101 депутатское кресло в парламенте страны претендует 1791 человек.

В гонке участвуют следующие политические игроки, указанные согласно порядковому номеру в избирательном бюллетене: Партия "Европу строим дома" (PACE); Партия коллективного действия — Гражданский конгресс; Блок "Ренато Усатый"; Партия "Шор"; Партия "Действие и солидарность"; Блок коммунистов и социалистов; Движение профессионалов "Speranţa — Надежда"; Демократическая партия Молдовы; Партия "Платформа "Достоинство и правда"; Партия национального единства; Партия "Демократия дома" (Democrația Acasă); Партия "Мы" (NOI); Партия развития и консолидации Молдовы; Партия "Альянс за объединение румын" (AUR); Экологическая партия зеленых; Партия закона и справедливости; Партия "Сила народа"; Партия регионов Молдовы; Партия "Патриоты Молдовы"; "Партия Перемен"; Партия "Новый исторический выбор"; Партия трудящихся; Вячеслав Валько (независимый кандидат).

Согласно Кодексу о выборах минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов.

Выборы могут быть признаны несостоявшимися, если в них примут участие менее одной трети лиц, включенных в списки избирателей.

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