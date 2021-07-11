Фото, видео: как голосует диаспора – очереди и молдавская хора

На избирательных участках за границей оживленно: с утра у некоторых пунктов голосования сформировались очереди.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. Согласно последним данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), за рубежом уже проголосовало более 70 тысяч молдавских граждан.

Как отметили в Центризбиркоме, уже работают все участки в Европе и Азии, а в ближайшие часы откроются пункты голосования в Соединенных Штатах и Канаде.

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"Есть трудности с прохождением очереди в некоторых странах. Это Италия, Франция, Ирландия, Германия, Румыния, Великобритания, Португалия и Греция", – сказал глава ЦИК Дорин Чимил.

Самые большие очереди, по данным ЦИК, на участках в Болонье, Париже, Парме, Вероне, Берлине, Франкфурте и Брешии.

В МИДЕИ, в свою очередь, представили более подробные данные о голосовании диаспоры. Больше всего человек пришли на участки в итальянских, французских и немецких городах.

Болонья – 1297;

Париж (два) – 1200 и 1125;

Парма – 1124;

Верона – 1040;

Берлин – 1034;

Франкфурт-на-Майне (два) – 980 и 943;

Падуя – 968;

Брешия – 935.

Во внешнеполитическом ведомстве страны также напомнили, как можно проголосовать за границей: при наличии паспорта (в том числе с истекшим сроком действия), действующего удостоверения личности и карты моряка. При этом адрес ближайшего избирательного участка рекомендуется узнавать заранее.

"Соблюдайте эпидемиологические правила страны, в которой вы находитесь. Сотрудничайте с волонтерами, присутствующими на избирательных участках, где ожидается большое количество избирателей. Если вы заметили какие-либо нарушения, сообщите об этом членам избирательного бюро или ЦИК", – отметили в МИДЕИ.

Если перед избирательным участком выстроилась очередь, мы просим наших соотечественников соблюдать общественный порядок по отношению к принимающим странам.

Выборы в Молдове

В воскресенье, 11 июля, в Молдове проходят досрочные парламентские выборы, на них зарегистрированы 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат. В общей сложности на 101 депутатское кресло в парламенте страны претендует 1791 человек.

В гонке участвуют следующие политические игроки, указанные согласно порядковому номеру в избирательном бюллетене: Партия "Европу строим дома" (PACE); Партия коллективного действия — Гражданский конгресс; Блок "Ренато Усатый"; Партия "Шор"; Партия "Действие и солидарность"; Блок коммунистов и социалистов; Движение профессионалов "Speranţa — Надежда"; Демократическая партия Молдовы; Партия "Платформа "Достоинство и правда"; Партия национального единства; Партия "Демократия дома" (Democrația Acasă); Партия "Мы" (NOI); Партия развития и консолидации Молдовы; Партия "Альянс за объединение румын" (AUR); Экологическая партия зеленых; Партия закона и справедливости; Партия "Сила народа"; Партия регионов Молдовы; Партия "Патриоты Молдовы"; "Партия Перемен"; Партия "Новый исторический выбор"; Партия трудящихся; Вячеслав Валько (независимый кандидат).

Согласно Кодексу о выборах минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов.

Выборы могут быть признаны несостоявшимися, если в них примут участие менее одной трети лиц, включенных в списки избирателей.

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