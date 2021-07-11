Есть ли нарушения на выборах в Гагаузии – данные наблюдателей

КОМРАТ, 11 июл - Sputnik, Максим Топал. Ход голосования граждан в Молдове пока идет достаточно спокойно и без нарушений. Об этом журналистам рассказали наблюдатели из России и Белоруссии, посетившие Комрат.
Как отметил член Совета Федерации, сенатор от Новосибирской области Александр Карелин, на участках в Гагаузии на высоком уровне организована работа – "начиная от санитайзеров, соблюдения социальной дистанции и заканчивая деятельностью членов комиссий, удобными условиями для наблюдателей".
"Мы начинали сегодняшний день в Кишиневе, посетили порядка семи участков. Сейчас находимся в Комрате, договорились с коллегами, что посетим и сельские населенные пункты. Сравним, как организована работа в центре и как в селах", - отметил Александр Карелин.
Наблюдатели отмечают, что в целом в Молдове выборы проходят "очень спокойно, взвешенно и размеренно". По словам депутата парламента из Белоруссии Николая Василькова, выборы идут "в соответствии с законодательством и без нарушений".
"Хорошие впечатления" о ходе выборов и у депутата Госдумы Российской Федерации Сергея Крючек. Парламентарий уже не первый раз следит за выборами в Молдове и тоже отмечает хорошую организацию процесса.
По данным ЦИК Молдовы, к 12.00 на избирательные участки в Гагаузии голосовать пришли 19 тысяч 515 жителей автономии – это ровно 15% от общего количества избирателей.
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