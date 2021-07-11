Есть ли нарушения на выборах в Гагаузии – данные наблюдателей

Наблюдатели от стран СНГ ознакомились с работой избирательных участков в Кишиневе и Гагаузии и поделились своим мнением о том, как проходит процесс выборов.

КОМРАТ, 11 июл - Sputnik, Максим Топал. Ход голосования граждан в Молдове пока идет достаточно спокойно и без нарушений. Об этом журналистам рассказали наблюдатели из России и Белоруссии, посетившие Комрат.

Как отметил член Совета Федерации, сенатор от Новосибирской области Александр Карелин, на участках в Гагаузии на высоком уровне организована работа – "начиная от санитайзеров, соблюдения социальной дистанции и заканчивая деятельностью членов комиссий, удобными условиями для наблюдателей".

"Мы начинали сегодняшний день в Кишиневе, посетили порядка семи участков. Сейчас находимся в Комрате, договорились с коллегами, что посетим и сельские населенные пункты. Сравним, как организована работа в центре и как в селах", - отметил Александр Карелин.

Наблюдатели отмечают, что в целом в Молдове выборы проходят "очень спокойно, взвешенно и размеренно". По словам депутата парламента из Белоруссии Николая Василькова, выборы идут "в соответствии с законодательством и без нарушений".

"Хорошие впечатления" о ходе выборов и у депутата Госдумы Российской Федерации Сергея Крючек. Парламентарий уже не первый раз следит за выборами в Молдове и тоже отмечает хорошую организацию процесса.

По данным ЦИК Молдовы, к 12.00 на избирательные участки в Гагаузии голосовать пришли 19 тысяч 515 жителей автономии – это ровно 15% от общего количества избирателей.

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