Полиция: в стране растет количество нарушений

На протяжении дня полицейские получили 57 сообщений о предполагаемых нарушениях в ходе избирательного процесса, некоторые из них не подтвердились.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. В день голосования полиция получила 57 сообщений о нарушениях, все эти случаи внимательно проверяются правоохранительными органами, заявил на брифинге в воскресенье заместитель главы Генинспектората полиции Марин Максиан.

По его словам, всего за предвыборную кампанию, "день тишины" и день голосования было 196 сообщений о нарушениях.

"Сегодня зафиксировано 57 нарушений. Из них восемь – размещение электоральных знаков, в этих случаях идет речь об установленных плакатах до дня выборов, они оказались в радиусе 100 метров от избирательных участков. Было заведено одно дело о правонарушении", – заявил Максиан.

Кроме того, по его данным, получены четыре сообщения об агитации, два из них не подтвердились.

"Было 10 случаев организованного подвоза граждан в Бендерах, Комрате, Дубоссарах, Фалештах, Резине и Хынчештах. Девять из них изучили и не выявили нарушений, один инцидент еще проверяется", – добавил замглавы ГИП.

Как уточнил представитель полиции, также проверяются четыре случая возможного подкупа избирателей в Бендерах, Страшенах и Дрокии. По одному из этих эпизодов нарушение не подтверждено.

По словам Максиана, еще шесть нарушений связаны с бюллетенями, в большинстве случаев речь идет об их фотографировании.

Также, по данным полиции, были и другие инциденты, когда люди не смогли проголосовать. В Штефан-Водэ человек не попал в список избирателей, голосующих на дому. Еще в двух случаях граждан не пустили проголосовать без маски, в одном случае гражданину предложили маску, но он ушел.

Выборы в Молдове

Помимо этого, как подчеркнул Максиан, в день выборов зарегистрировали еще 51 нарушение, не связанное с избирательным процессом: это случаи хулиганства, пьянства и другие инциденты вблизи участков для голосования.

В воскресенье, 11 июля, в Молдове проходят досрочные парламентские выборы, на них зарегистрированы 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат. В общей сложности на 101 депутатское кресло в парламенте страны претендует 1791 человек.

В гонке участвуют следующие политические игроки, указанные согласно порядковому номеру в избирательном бюллетене: Партия "Европу строим дома" (PACE); Партия коллективного действия — Гражданский конгресс; Блок "Ренато Усатый"; Партия "Шор"; Партия "Действие и солидарность"; Блок коммунистов и социалистов; Движение профессионалов "Speranţa — Надежда"; Демократическая партия Молдовы; Партия "Платформа "Достоинство и правда"; Партия национального единства; Партия "Демократия дома" (Democrația Acasă); Партия "Мы" (NOI); Партия развития и консолидации Молдовы; Партия "Альянс за объединение румын" (AUR); Экологическая партия зеленых; Партия закона и справедливости; Партия "Сила народа"; Партия регионов Молдовы; Партия "Патриоты Молдовы"; "Партия Перемен"; Партия "Новый исторический выбор"; Партия трудящихся; Вячеслав Валько (независимый кандидат).

Согласно Кодексу о выборах минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов.

Выборы могут быть признаны несостоявшимися, если в них примут участие менее одной трети лиц, включенных в списки избирателей.

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