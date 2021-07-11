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Ирина Влах проголосовала на досрочных выборах в парламент Молдовы 2021

Диалог и компромисс – за что проголосовала башкан Гагаузии

© Photo : Facebook / Ирина Влах. Официальная страница
Общество
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Тема:
Парламентские выборы (355)
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Sputnik Молдова
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Глава автономии надеется, что будущие депутаты парламента будут искать компромисс и уважать избирателей.

КОМРАТ, 11 июл - Sputnik, Максим Топал. Ирина Влах проголосовала на своем избирательном участке в столице автономии. Отдав свой голос, она призвала всех жителей автономии выйти на участки для голосования и воспользоваться своим правом повлиять на ситуацию в стране.

Выборы в парламент Молдовы 2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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"Я говорю о качественном составе парламента. Очень надеюсь на то, что в будущем парламенте у нас будет больше диалога среди депутатов, что парламент сможет находить компромиссы и что депутаты будут показывать как можно больше хороших примеров взаимного уважения и уважения голосов избирателей", - сказала Ирина Влах.

Она надеется на то, что будущие депутаты и члены правительства будут работать исключительно на "социально-экономическое развитие нашей страны и общества".

Ирина Влах проголосовала на досрочных выборах в парламент Молдовы 2021
© Photo : Facebook / Ирина Влах. Официальная страница
Ирина Влах проголосовала на досрочных выборах в парламент Молдовы 2021

В Молдове 11 июля проходят парламентские выборы. По данным ЦИК страны, к 14.30 к урнам для голосования вышли более 918 тысяч граждан с правом голоса (31%). Выборы могут быть признаны несостоявшимися, если в них примут участие менее одной трети лиц, включенных в списки избирателей.

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Тема:
Парламентские выборы (355)

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Теги:
Молдова, Ирина Влах, Гагаузия

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Явка 33,4
Явка на выборах в парламент Молдовы

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