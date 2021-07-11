Promo-Lex: с начала голосования отмечены 340 инцидентов на выборах

Наблюдатели зафиксировали сотни требующих проверки случаев на участках в Молдове и за рубежом в ходе парламентских выборов.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. С начала работы избирательных участков в Молдове и за рубежом наблюдатели сообщили о 340 подозрительных эпизодах, 211 из них зарегистрированы с 09.00 до 14.00. Такое заявление сделал глава наблюдательной миссии Promo-Lex Николай Панфил в воскресенье в ходе пресс-конференции.

"В первую очередь отмечу, что у наших представителей не везде есть свободный доступ к избирательным участкам. Два случая было в Стамбуле, еще один – в Кочиерах, в Приднестровье. Также отмечено десять случаев попытки подкупа избирателей. Организованный подвоз граждан к участкам – в 20 случаях (большинство из них на левом берегу Днестра, а также в Новых Аненах)", – отметил Панфил.

Наибольшее количество инцидентов, как уточнил Панфил, связаны с нарушением секретности голосования, в частности фотографирование бюллетеня или неправильное расположение кабины, что плохо скрывало процесс голосования: еще в 15 случаях в кабине находилось больше одного человека.

Кроме того, по данным Promo-Lex, было зафиксировано еще множество подозрительных эпизодов.

Так, в 24 случаях в радиусе 100 метров от избирательных участков обнаружены плакаты и панно с рекламой электоральных конкурентов: также вблизи участков наблюдали группы людей, обличавших того или иного кандидата.

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Еще в трех случаях пункты для голосования прерывали свою работу в среднем на время от трех до семи минут.

"Замечено десять попыток подкупа избирателей возле участков для голосования. В шести эпизодах речь о левом береге Днестра. Наблюдатели слышали, как избиратели обсуждали, что, если отдать голос за того или иного конкурента, можно получить от 400 до 600 леев", – добавил Панфил.

По данным Promo-Lex, в 26 случаях была неразбериха на участках по факту ошибок в адресе, уже поставленных подписях за пришедших голосовать граждан, а также наличие в избирательных списках ушедших из жизни граждан.

Выборы в Молдове

В воскресенье, 11 июля, в Молдове проходят досрочные парламентские выборы, на них зарегистрированы 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат. В общей сложности на 101 депутатское кресло в парламенте страны претендует 1791 человек.

В гонке участвуют следующие политические игроки, указанные согласно порядковому номеру в избирательном бюллетене: Партия "Европу строим дома" (PACE); Партия коллективного действия — Гражданский конгресс; Блок "Ренато Усатый"; Партия "Шор"; Партия "Действие и солидарность"; Блок коммунистов и социалистов; Движение профессионалов "Speranţa — Надежда"; Демократическая партия Молдовы; Партия "Платформа "Достоинство и правда"; Партия национального единства; Партия "Демократия дома" (Democrația Acasă); Партия "Мы" (NOI); Партия развития и консолидации Молдовы; Партия "Альянс за объединение румын" (AUR); Экологическая партия зеленых; Партия закона и справедливости; Партия "Сила народа"; Партия регионов Молдовы; Партия "Патриоты Молдовы"; "Партия Перемен"; Партия "Новый исторический выбор"; Партия трудящихся; Вячеслав Валько (независимый кандидат).

Согласно Кодексу о выборах минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов.

Выборы могут быть признаны несостоявшимися, если в них примут участие менее одной трети лиц, включенных в списки избирателей.

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