ЦИК: некоторые избирательные участки за рубежом закончили работу

По данным Центризбиркома, некоторые участки за рубежом закончили свою работу. Речь идет о двух городах - Токио и Пекине.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. Голосование проходит в нормальном режиме, заявил на брифинге в воскресенье глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Дорин Чимил.

"На данный момент проголосовало более миллиона человек. Согласно этой информации, как только явка превысила одну треть, значит, выборы можно считать состоявшимися", - отметил Чимил.

По его словам, за рубежом проголосовало более 134 тысяч молдавских граждан.

"Уже закрылись избирательные участки в Токио, там проголосовал 41 человек. Продолжают работу десять участков в Соединенных Штатах. Видим мобилизацию граждан Молдовы, поэтому призываем их соблюдать порядок и правила в странах, где они находятся", - уточнил Чимил.

По данным главы ЦИК, примерно на 15 участках в Европе использовано более двух тысяч бюллетеней, речь идет о точках голосования во Франции, Германии, Англии и Италии.

Помимо этого, в ЦИК отметили, что внимательно следят за публикацией информацией в Сети и обнаружили много несоответствий.

"Мы зафиксировали множество случаев дезинформации в социальных сетях в различных группах. Все эти случаи будут изучать компетентные органы", - заявил Чимил.

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По последним данным полиции, с начала голосования в стране было зафиксировано 57 возможных нарушений, в некоторых из них факт нарушения не выявили: другие случаи еще изучаются компетентными органами.

Выборы в Молдове

В воскресенье, 11 июля, в Молдове проходят досрочные парламентские выборы, на них зарегистрированы 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат. В общей сложности на 101 депутатское кресло в парламенте страны претендует 1791 человек.

В гонке участвуют следующие политические игроки, указанные согласно порядковому номеру в избирательном бюллетене: Партия "Европу строим дома" (PACE); Партия коллективного действия — Гражданский конгресс; Блок "Ренато Усатый"; Партия "Шор"; Партия "Действие и солидарность"; Блок коммунистов и социалистов; Движение профессионалов "Speranţa — Надежда"; Демократическая партия Молдовы; Партия "Платформа "Достоинство и правда"; Партия национального единства; Партия "Демократия дома" (Democrația Acasă); Партия "Мы" (NOI); Партия развития и консолидации Молдовы; Партия "Альянс за объединение румын" (AUR); Экологическая партия зеленых; Партия закона и справедливости; Партия "Сила народа"; Партия регионов Молдовы; Партия "Патриоты Молдовы"; "Партия Перемен"; Партия "Новый исторический выбор"; Партия трудящихся; Вячеслав Валько (независимый кандидат).

Согласно Кодексу о выборах минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов.

Выборы могут быть признаны несостоявшимися, если в них примут участие менее одной трети лиц, включенных в списки избирателей.

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