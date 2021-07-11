Все пункты вакцинации работают в день выборов по продленному графику

В день досрочных выборов в Молдове все пункты вакцинации против коронавируса работают по продленному графику. Ранее власти приглашали граждан поставить прививку после голосования.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. На протяжении воскресенья все пункты вакцинации против коронавируса в муниципии работают по расширенной программе, с 7.00 до 21.00 - так же, как работают избирательные участки. Об этом заявил на своей странице в Facebook примар Кишинева Ион Чебан.

"Все желающие могут сделать в этот день прививки. В муниципии привились около 240 тысяч человек", - уточнил Чебан.

Также, по его данным, ежедневно вакцинируются около 1000–1100 человек.

Координатор Национальной программы иммунизации Нинель Ревенко рассказала ранее в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что в день выборов на избирательных участках будут размещены информационные табло о вакцинации против COVID-19, а избирателям будет предложено сделать прививку, после того как они воспользуются своим правом голоса.

"Девиз этих выборов – "Вакцинируйся после голосования!". Вблизи избирательных участков будут открыты центры иммунизации, где граждане смогут сделать прививку любым доступным в республике препаратом. Любая вакцина безопасна и защитит от штаммов, распространившихся во всем мире", – уточнила собеседница Sputnik.

Согласно последней информации Минздрава, в стране использовано порядка 787 тысяч доз вакцины анти-COVID. Из них более 480 тысяч было применено в качестве первой дозы, еще более 306 тысяч уже получили обе дозы препарата.

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