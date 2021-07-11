Наблюдатели от СНГ о ходе голосования в Молдове: выборы проходят спокойно

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. Наблюдатели Межпарламентской Ассамблеи СНГ, которые занимаются мониторингом досрочных парламентских выборов в Молдове, равномерно распределены по всем регионам республики. Об этом заявил генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий в пресс-центре Sputnik Молдова.

"Конечно, большая часть участков охвачена нами в столице, но наши наблюдатели есть на севере, юге, в центральной части... В 21.00 мы все собираемся в нашем штабе. Будет понятно, сколько и в каких населенных пунктах удалось понаблюдать за работой избирательных участков и какие нарушения или несоответствия были выявлены либо наоборот – скажут: все хорошо", – сказал Кобицкий.

В Кишиневе находится большая группа наблюдателей от официальных структур Союза Независимых Государств, которая отслеживает ход досрочных парламентских выборов.

Группа от МПА ведет мониторинг выборов в составе Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств, которую возглавил генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий. Его кандидатура была согласована на заседании Совета постоянных полномочных представителей государств — участников СНГ при уставных и других органах Содружества.

По словам Кобицкого, в Молдове на досрочных парламентских выборах отмечается активная явка избирателей и достаточно спокойная атмосфера на всех избирательных участках.

"Мы разговаривали как с членами избирательных комиссий о том, как ведется деятельность, так и с национальными наблюдателями, которые точно так же подчеркивают, что все спокойно, хорошо, без эксцессов, без конфликтов, никаких нарушений они на данный момент не зафиксировали, как и группа наших наблюдателей. Поэтому искренне надеемся, что до конца дня, до последнего участка голосования все так же стабильно и хорошо пройдет", – сказал Кобицкий.

Аналогичное мнение озвучил зампред Комитета Жогорку Кенеша Кыргызстанской Республики по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Искандер Матраимов.

"Выборы проходят спокойно… В 21.00 здесь закрываются избирательные участки. Люди выбирают для себя достойные партии в парламент", – сказал Матраимов.

Комментируя показатели явки, Кобицкий отметил, что молодежи менее свойственна активность на выборах на всем пространстве СНГ. "Можно выделить только Таджикистан, где молодежь активнее по сравнению с другими странами Содружества. При этом люди от 40 лет и старше – это самые активные избиратели во всех странах СНГ", – отметил генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

Секретарь Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса парламента Казахстан Снежанна Имашева обратила внимание на хорошую организацию противоковидных мероприятий.

"Везде на входе есть санитайзеры, замеряют температуру. Есть участки, где температуру меряют сам председатель избирательной комиссии. Мы общались и с наблюдателями, и с председателями, и даже с теми, кто приходит на выборы… Выборы проходят спокойно, размеренно. Есть участки, где было очень много народу, – очередь выстраивалась даже за пределами участка. Были участки, где было мало избирателей", – отметила Имашева, добавив, что все организовано очень хорошо.

По ее мнению, у избирателей есть интерес к выборам исходя из показателей явки и очередей у некоторых участков. "Заметила заинтересованность. Настроение положительное. Люди, вероятно, понимают, что участвуют в одном из судьбоносных мероприятий в стране. В любом случае этот выбор определит дальнейшее развитие народа Молдовы на ближайшие годы", – Имашева.

Член Комитета Сената парламента Республики Казахстан по социально-культурному развитию и науке Айгуль Капбарова выразила убеждение, что граждане Молдовы на выборах 11 июля сделают правильный выбор, и избранные депутаты предпримут все усилия для обеспечения дальнейшего развития Молдовы.

"Молдова – важный политический и экономический партнер Казахстана, с которым мы активно взаимодействуем на основе взаимного уважения и прагматизма. Особенность наших стран – их выгодное географическое расположение. Обе страны – связующее звено между Востоком и Западом", – сказала Капбарова.

В воскресенье, 11 июля, в Молдове проходят досрочные парламентские выборы, на них зарегистрированы 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат. В общей сложности на 101 депутатское кресло в парламенте страны претендует 1791 человек.

В гонке участвуют следующие политические игроки, указанные согласно порядковому номеру в избирательном бюллетене: Партия "Европу строим дома" (PACE); Партия коллективного действия — Гражданский конгресс; Блок "Ренато Усатый"; Партия "Шор"; Партия "Действие и солидарность"; Блок коммунистов и социалистов; Движение профессионалов "Speranţa — Надежда"; Демократическая партия Молдовы; Партия "Платформа "Достоинство и правда"; Партия национального единства; Партия "Демократия дома" (Democrația Acasă); Партия "Мы" (NOI); Партия развития и консолидации Молдовы; Партия "Альянс за объединение румын" (AUR); Экологическая партия зеленых; Партия закона и справедливости; Партия "Сила народа"; Партия регионов Молдовы; Партия "Патриоты Молдовы"; "Партия Перемен"; Партия "Новый исторический выбор"; Партия трудящихся; Вячеслав Валько (независимый кандидат).

Согласно Кодексу о выборах минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов.

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