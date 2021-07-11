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Выборы в парламент Молдовы 2021

Наблюдатели от СНГ о ходе голосования в Молдове: выборы проходят спокойно

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Парламентские выборы (359)
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Выборы под мониторингом: международные наблюдатели рассказали, как проходит процесс голосования в стране.

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. Наблюдатели Межпарламентской Ассамблеи СНГ, которые занимаются мониторингом досрочных парламентских выборов в Молдове, равномерно распределены по всем регионам республики. Об этом заявил генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий в пресс-центре Sputnik Молдова.

Выборы в парламент Молдовы 2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Досрочные парламентские выборы в Молдове – 2021: прямая трансляция

"Конечно, большая часть участков охвачена нами в столице, но наши наблюдатели есть на севере, юге, в центральной части... В 21.00 мы все собираемся в нашем штабе. Будет понятно, сколько и в каких населенных пунктах удалось понаблюдать за работой избирательных участков и какие нарушения или несоответствия были выявлены либо наоборот – скажут: все хорошо", – сказал Кобицкий. 

В Кишиневе находится большая группа наблюдателей от официальных структур Союза Независимых Государств, которая отслеживает ход досрочных парламентских выборов.

Группа от МПА ведет мониторинг выборов в составе Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств, которую возглавил генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий. Его кандидатура была согласована на заседании Совета постоянных полномочных представителей государств — участников СНГ при уставных и других органах Содружества. 

По словам Кобицкого, в Молдове на досрочных парламентских выборах отмечается активная явка избирателей и достаточно спокойная атмосфера на всех избирательных участках.

"Мы разговаривали как с членами избирательных комиссий о том, как ведется деятельность, так и с национальными наблюдателями, которые точно так же подчеркивают, что все спокойно, хорошо, без эксцессов, без конфликтов, никаких нарушений они на данный момент не зафиксировали, как и группа наших наблюдателей. Поэтому искренне надеемся, что до конца дня, до последнего участка голосования все так же стабильно и хорошо пройдет", – сказал Кобицкий.

Аналогичное мнение озвучил зампред Комитета Жогорку Кенеша Кыргызстанской Республики по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Искандер Матраимов.

"Выборы проходят спокойно… В 21.00 здесь закрываются избирательные участки. Люди выбирают для себя достойные партии в парламент", – сказал Матраимов.

Комментируя показатели явки, Кобицкий отметил, что молодежи менее свойственна активность на выборах на всем пространстве СНГ. "Можно выделить только Таджикистан, где молодежь активнее по сравнению с другими странами Содружества. При этом люди от 40 лет и старше – это самые активные избиратели во всех странах СНГ", – отметил генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ.  

Секретарь Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса парламента Казахстан Снежанна Имашева обратила внимание на хорошую организацию противоковидных мероприятий.

Выборы в парламент Молдовы 2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Первые лица страны проголосовали на досрочных выборах в парламент
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"Везде на входе есть санитайзеры, замеряют температуру. Есть участки, где температуру меряют сам председатель избирательной комиссии. Мы общались и с наблюдателями, и с председателями, и даже с теми, кто приходит на выборы… Выборы проходят спокойно, размеренно. Есть участки, где было очень много народу, – очередь выстраивалась даже за пределами участка. Были участки, где было мало избирателей", – отметила Имашева, добавив, что все организовано очень хорошо.

По ее мнению, у избирателей есть интерес к выборам исходя из показателей явки и очередей у некоторых участков. "Заметила заинтересованность. Настроение положительное. Люди, вероятно, понимают, что участвуют в одном из судьбоносных мероприятий в стране. В любом случае этот выбор определит дальнейшее развитие народа Молдовы на ближайшие годы", – Имашева.

Член Комитета Сената парламента Республики Казахстан по социально-культурному развитию и науке Айгуль Капбарова выразила убеждение, что граждане Молдовы на выборах 11 июля сделают правильный выбор, и избранные депутаты предпримут все усилия для обеспечения дальнейшего развития Молдовы.

"Молдова – важный политический и экономический партнер Казахстана, с которым мы активно взаимодействуем на основе взаимного уважения и прагматизма. Особенность наших стран – их выгодное географическое расположение. Обе страны – связующее звено между Востоком и Западом", – сказала Капбарова.

Выборы в парламент Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
В ЦИК представили список самых востребованных участков за рубежом
В воскресенье, 11 июля, в Молдове проходят досрочные парламентские выборы, на них зарегистрированы 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат. В общей сложности на 101 депутатское кресло в парламенте страны претендует 1791 человек.

В гонке участвуют следующие политические игроки, указанные согласно порядковому номеру в избирательном бюллетене: Партия "Европу строим дома" (PACE); Партия коллективного действия — Гражданский конгресс; Блок "Ренато Усатый"; Партия "Шор"; Партия "Действие и солидарность"; Блок коммунистов и социалистов; Движение профессионалов "Speranţa — Надежда"; Демократическая партия Молдовы; Партия "Платформа "Достоинство и правда"; Партия национального единства; Партия  "Демократия дома" (Democrația Acasă); Партия "Мы" (NOI); Партия развития и консолидации Молдовы; Партия "Альянс за объединение румын" (AUR); Экологическая партия зеленых; Партия закона и справедливости; Партия "Сила народа"; Партия регионов Молдовы; Партия "Патриоты Молдовы"; "Партия Перемен"; Партия "Новый исторический выбор"; Партия трудящихся; Вячеслав Валько (независимый кандидат).

Согласно Кодексу о выборах минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов.

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Тема:
Парламентские выборы (359)

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Теги:
Молдова, наблюдатели, досрочные парламентские выборы, выборы

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