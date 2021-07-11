В полиции сообщили свежие данные о нарушениях во время выборов

В полиции объяснили, что подвоз граждан к избирательным участкам сам по себе не является нарушением законодательства.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. В полиции сообщили более чем о двух сотнях сообщений о предполагаемых нарушениях избирательных норм, среди них информация о подкупе избирателей, организованном подвозе и предвыборной агитации.

Сообщается также о нарушениях при голосовании на зарубежных участках и участках для жителей Приднестровья. Об этом во время брифинга в 16.30 заявил заместитель главы Генинспектората полиции Марин Максиан.

К настоящему моменту более шести тысяч полицейских продолжают работу на избирательных участках.

Полиция зарегистрировала 245 обращений о предполагаемых нарушениях избирательных норм. Из них 106 относятся к голосованию.

На данный момент:

в одном случае предвыборный конкурент сообщает о случаях предвыборной агитации на зарубежных участках и предполагаемом подвозе избирателей. Случай имеет место в Италии;

13 случаев вывешивания предвыборных афиш;

10 случаев агитации. В трех случаях проверка завершилась без привлечения к ответственности;

в полицию сообщили о 19 случаях подвоза избирателей. Три рассмотрены, 16 рассматриваются.

"Я говорю о том, что нас уведомили. Только в трех случаях приняты решения. Повторюсь, подвоз избирателей не является нарушением закона. Полиция обязана проверить любую поступающую информацию. Не могут быть расценены как нарушение закона какие-то предположения", — заявил Максиан.

У полиции семь обращений с подозрением на подкуп избирателей, она расследует 14 инцидентов с бюллетенями — все они по поводу фотографирования бюллетеня. Два нарушения выявлено с мобильной урной.

"В рискованных зонах полиция препятствует незаконным действиям граждан, которые могут присвоить себе полномочия, которых у них нет. Все действия граждан и полиции документируются", — говорит представитель полиции.

Зафиксировано три случая несоблюдения противоэпидемиологических правил: необеспечение измерения температуры, непредоставление санитайзера.

"Полиция и в дальнейшем будет обеспечивать свободное и тайное голосование", — заверил замглавы Генинспектората.

Максиан призвал граждан избегать конфликтных ситуаций, соблюдать противоэпидемиологические нормы и не приходить на избирательный участок в нетрезвом виде.

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