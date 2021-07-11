На одной из улиц Кишинева в понедельник перекроют движение

В верхней части улицы Иона Крянгэ начинается масштабный ремонт. Водителям настоятельно рекомендуется избегать проезда в этом направлении.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. Примэрия Кишинева сообщает, что в понедельник, 12 июля, с 06.00 до 14.00 будет приостановлено движение на кольцевой развязке на пересечении улиц Иона Крянгэ, Алба-Юлия и Конституции из-за замены слоя асфальта.

Ремонтные работы являются частью капитального ремонта улицы Ион Крянгэ.

Во время работ по асфальтированию кольцевой движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:

троллейбусы:

дополнительный троллейбусный маршрут D будет ездить по маршруту: ул. Алба-Юлия, ул. Иона Пеливана, ул. Виссариона Белинского, ул. Тудора Владимиреску, ул. Василе Лупу, ул. Константина Стере, Улица А. Щусева, улица Михая Витязула, улица Колумна, улица Х. Коада, улица Иона Крянгэ, улица Виссариона Белинского, улица Иона Пеливана, улица Алба-Юлия;

троллейбус № 27 — движение приостановлено; © Photo : Facebook / Iv Ceban Когда закончат ремонт улицы Крянгэ: Чебан – эксклюзивно для Sputnik

маршрут троллейбуса № 21 изменится следующим образом: в направлении сектора Буюкань — бул. Штефан чел маре, Митрополит Г. Бэнулеску — Бодони, улица Букурешть, улица А. Щусева, улица Константина Стере, улица Василе Лупу, улица Тудора Владимиреску, в направлении центра — от улицы Тудор Владимиреску, ул. Василе Лупу, Константин Стере ул. А. Щусева, бул. Штефан чел маре и далее по маршруту;

маршрут троллейбусов 3 и 4 изменится следующим образом: в направлении сектора Буюканы — от улицы Василе Лупу до улицы Тудора Владимиреску, в сторону центра города — от улицы Тудора Владимиреску, ул. Василе Лупу и далее по установленному маршруту;

троллейбус № 21 будет ходить от площади Дмитрия Кантемира до улицы Бариера Скулень;

маршрут № 22 сокращается до парка "Алунелул";

маршрут троллейбуса № 35 изменен следующим образом: от улицы Тудор Владимиреску до улицы Василе Лупу и далее по установленному маршруту.

автобусы:

маршрут автобуса № 26 изменится следующим образом: в направлении улицы Алба-Юлия — от улицы Ион Крянгэ до улицы Дойна и Иона Алдеа Теодоровичей, ул. Иона Пеливана, ул. Алба-Юлия и далее по установленному маршруту;

в направлении центра города — от ул. Алба-Юлия до ул. Иона Пеливана, ул. Виссариона Белинского, ул. Василе Лупу, ул. Константина Стере, ул. А. Щусева, бул. Стефана Великого и Святого и все еще на установленном маршруте;

маршрут автобуса № 11 сокращен до Площади объединения.

Коммунальные службы просят понимания и извиняются перед гражданами за причиненные неудобства.

Водителям настоятельно рекомендуется избегать указанного участка.

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