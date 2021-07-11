19:08 11 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.40
  • USD18.07
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.66
Поиск
LIVE:
Ремонт дороги улица Ион Крянгэ

На одной из улиц Кишинева в понедельник перекроют движение

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
65 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/18/34102369.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210711/35463017/Na-odnoy-iz-ulits-Kishineva-v-ponedelnik-perekroyut-dvizhenie.html

В верхней части улицы Иона Крянгэ начинается масштабный ремонт. Водителям настоятельно рекомендуется избегать проезда в этом направлении.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. Примэрия Кишинева сообщает, что в понедельник, 12 июля, с 06.00 до 14.00 будет приостановлено движение на кольцевой развязке на пересечении улиц Иона Крянгэ, Алба-Юлия и Конституции из-за замены слоя асфальта.

Ремонтные работы являются частью капитального ремонта улицы Ион Крянгэ.

Во время работ по асфальтированию кольцевой движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:

троллейбусы:

  • дополнительный троллейбусный маршрут D будет ездить по маршруту: ул. Алба-Юлия, ул. Иона Пеливана, ул. Виссариона Белинского, ул. Тудора Владимиреску, ул. Василе Лупу, ул. Константина Стере, Улица А. Щусева, улица Михая Витязула, улица Колумна, улица Х. Коада, улица Иона Крянгэ, улица Виссариона Белинского, улица Иона Пеливана, улица Алба-Юлия;
  • троллейбус № 27 — движение приостановлено;
    Ремонт улицы Ион Крянгэ
    © Photo : Facebook / Iv Ceban
    Когда закончат ремонт улицы Крянгэ: Чебан – эксклюзивно для Sputnik
  • маршрут троллейбуса № 21 изменится следующим образом: в направлении сектора Буюкань — бул. Штефан чел маре, Митрополит Г. Бэнулеску — Бодони, улица Букурешть, улица А. Щусева, улица Константина Стере, улица Василе Лупу, улица Тудора Владимиреску, в направлении центра — от улицы Тудор Владимиреску, ул. Василе Лупу, Константин Стере ул. А. Щусева, бул. Штефан чел маре и далее по маршруту;
  • маршрут троллейбусов 3 и 4 изменится следующим образом: в направлении сектора Буюканы — от улицы Василе Лупу до улицы Тудора Владимиреску, в сторону центра города — от улицы Тудора Владимиреску, ул. Василе Лупу и далее по установленному маршруту;
  • троллейбус № 21 будет ходить от площади Дмитрия Кантемира до улицы Бариера Скулень;
  • маршрут № 22 сокращается до парка "Алунелул";
  • маршрут троллейбуса № 35 изменен следующим образом: от улицы Тудор Владимиреску до улицы Василе Лупу и далее по установленному маршруту.

автобусы:

  • маршрут автобуса № 26 изменится следующим образом: в направлении улицы Алба-Юлия — от улицы Ион Крянгэ до улицы Дойна и Иона Алдеа Теодоровичей, ул. Иона Пеливана, ул. Алба-Юлия и далее по установленному маршруту;
  • в направлении центра города — от ул. Алба-Юлия до ул. Иона Пеливана, ул. Виссариона Белинского, ул. Василе Лупу, ул. Константина Стере, ул. А. Щусева, бул. Стефана Великого и Святого и все еще на установленном маршруте;
  • маршрут автобуса № 11 сокращен до Площади объединения.

Коммунальные службы просят понимания и извиняются перед гражданами за причиненные неудобства.

Водителям настоятельно рекомендуется избегать указанного участка.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova7

По теме

В Кишиневе прошел митинг блока ПКРМ-ПСРМ против решения АП
Фестиваль к 585-летию Кишинева: программа мероприятия
Улица Крянгэ перекрыта на месяц: как будет ходить общественный транспорт
Теги:
Кишинев, ремонт дорог, кишинев, столица

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Выборы в парламент Молдовы 2021
Фото: первые лица страны проголосовали на досрочных выборах в парламент
За что голосовали известные молдавские политики на досрочных парламентских выборах 11 июля
Видео: выбор сделан – за что голосовали известные молдавские политики
Явка 18_00
Явка на выборах в парламент Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться