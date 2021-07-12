В Кишиневе пройдет заседание спецкомиссии: возможна новая волна COVID-19

КИШИНЕВ, 12 июл - Sputnik. На этой неделе пройдет заседание чрезвычайной комиссии общественного здоровья Кишинева, поскольку возможна новая волна заражений коронавирусом. Об этом в понедельник на еженедельном заседании муниципальных служб заявил замглавы Управления здравоохранения примэрии Кишинева Борис Гылкэ.
По его словам, в столице сохраняется "желтый код" COVID-опасности, однако общая эпидемиологическая ситуация в городе неоднозначна.
"Ожидается заседание территориальной спецкомисии на этой неделе. Граждан проинформируют, какие шаги ожидаются дальше. У нас неоднозначная ситуация в городе: мы знаем о новых штаммах COVID-19, более агрессивных. Кроме того, сейчас сезон отпусков, многие граждане выехали за рубеж и скоро вернутся. Может начаться новая волна заражений коронавирусом, которая охватит уже и молодое поколение людей, особенно вакцинированных", - уточнил Гылкэ.
По его мнению, муниципальные власти должны продолжать вакцинацию населения, для этого в городе организованного множество пунктов вакцинации, в том числе и мобильные.
Гылкэ также рассказал, что муниципальные власти сохраняют прежнюю схему госпитализации граждан, это Центр COVID-19 на территории МВЦ Moldexpo, там есть 150 коек и 100 дополнительных. "Это кризисная инфраструктура, которую нужно сохранить на случай роста новых случаев заболевания", - подчеркнул он.
В Кишиневе в воскресенье подтвердили 39 новых заражений, общее количество инфицированных с начала пандемии - более 107 тысяч, также зафиксировано 1910 смертей.
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
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