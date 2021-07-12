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Кишинев люди город

В Кишиневе пройдет заседание спецкомиссии: возможна новая волна COVID-19

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (86)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210712/35481709/v-kishineve-proydet-zasedanie-spetskomissii-vozmozhna-novaya-volna-covid-19.html

Специалисты в области здравоохранения в муниципальных властях не исключают появления новой волны заражений коронавирусом.

КИШИНЕВ, 12 июл - Sputnik. На этой неделе пройдет заседание чрезвычайной комиссии общественного здоровья Кишинева, поскольку возможна новая волна заражений коронавирусом. Об этом в понедельник на еженедельном заседании муниципальных служб заявил замглавы Управления здравоохранения примэрии Кишинева Борис Гылкэ.

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© AFP 2021 / Punit Paranjpe
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По его словам, в столице сохраняется "желтый код" COVID-опасности, однако общая эпидемиологическая ситуация в городе неоднозначна. 

"Ожидается заседание территориальной спецкомисии на этой неделе. Граждан проинформируют, какие шаги ожидаются дальше. У нас неоднозначная ситуация в городе: мы знаем о новых штаммах COVID-19, более агрессивных. Кроме того, сейчас сезон отпусков, многие граждане выехали за рубеж и скоро вернутся. Может начаться новая волна заражений коронавирусом, которая охватит уже и молодое поколение людей, особенно  вакцинированных", - уточнил Гылкэ.

По его мнению, муниципальные власти должны продолжать вакцинацию населения, для этого в городе организованного множество пунктов вакцинации, в том числе и мобильные. 

Гылкэ также рассказал, что муниципальные власти сохраняют прежнюю схему госпитализации граждан, это Центр COVID-19 на территории МВЦ Moldexpo, там есть 150 коек и 100 дополнительных. "Это кризисная инфраструктура, которую нужно сохранить на случай роста новых случаев заболевания", - подчеркнул он.

В Кишиневе в воскресенье подтвердили 39 новых заражений, общее количество инфицированных с начала пандемии - более 107 тысяч, также зафиксировано 1910 смертей.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

Вакцинация от коронавируса в Молдове
© Sputnik / Mihai Caraus
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.

Шприц с дозой вакцины от коронавируса
© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
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С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.

Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (86)

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Теги:
Кишинев, коронавирус

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